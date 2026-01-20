Mundial 2026: Los 5 restaurantes tradicionales de la CDMX que Taste Atlas recomienda visitar

Mundial 2026: Descubre los 5 mejores restaurantes tradicionales de la CDMX que no te puedes perder según el ranking más reciente de Taste Atlas.

Con miras al Mundial de 2026 en la capital, la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de aficionados que, además de fútbol, buscan el sabor auténtico de nuestra tierra y si eres uno de los visitantes que estará en la ciudad para los partidos en el Estadio Banorte, hoy te compartimos los 5 mejores restaurantes tradicionales de la CDMX según la más reciente actualización de Taste Atlas.

Café de Tacuba

Abrimos la lista con el legendario Café de Tacuba. Este lugar nació hace más de un siglo gracias a Don Dionisio Mollinedo, conocido como “Papá Nicho”, quien decidió abrir este espacio para mostrar la verdadera esencia de nuestra cocina. Se ubica en la Calle de Tacuba 28, en el Centro Histórico de la Cuauhtémoc; un sitio lleno de arte y tradición donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí las joyas de la corona son sus clásicas enchiladas suizas, los tamales y la sopa de tortilla.

Pero si vas con antojo de algo dulce, también puedes encontrar excelentes enmoladas, churros y pan artesanal.

TE PUEDE INTERESAR: Benito Juárez: los 5 mejores restaurantes

Café de Tacuba, CDMX. Ampliar

Restaurante Prendes

En segundo lugar tenemos al Restaurante Prendes, un establecimiento con una historia increíble que inició desde finales del siglo XIX. Por sus mesas pasaron personalidades de la talla de Walt Disney y la mismísima Frida Kahlo. Actualmente lo puedes visitar en el Palacio de Hierro de Polanco, ubicado en Moliere 222, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Este restaurante es famoso por sus exquisitos tacos de camarones y, para quienes buscan sabores más exóticos, los chinicuiles dorados.

Hacienda de los Morales

Esta hacienda es uno de los sitios con el ambiente más tradicional y elegante de la capital, ubicado en la Avenida Juan Vázquez de Mella 525, en la zona de Polanco. Si decides visitar este lugar, los que saben recomiendan probar los chiles en nogada o los escamoles. Además, su carta ofrece platos fuertes muy representativos como el mole poblano y el cabrito.

TE PUEDE INTERESAR: Tlalpan: guía de los mejores 5 restaurantes

Hacienda de los Morales, CDMX. Ampliar

El Cardenal

Fundado en 1969, El Cardenal es una parada obligatoria para cualquier turista que quiera entender la cocina nacional, se encuentra en una impresionante mansión de tres pisos situada en la Calle de la Palma 23, en la Colonia Centro. Es el lugar perfecto para disfrutar de desayunos tradicionales y platillos a base de insectos.

Sin embargo, lo más destacado son sus chilaquiles, las enchiladas y los escamoles, aunque también puedes deleitarte con un chile relleno, sus famosas gorditas o su pan dulce recién horneado.

San Ángel Inn

Finalmente llegamos a la Posada San Ángel Inn, un antiguo monasterio convertido en restaurante que te recibe con un ambiente campestre y colonial desde 1963. Se encuentra en la calle Diego Rivera 50, en la colonia San Ángel Inn de la alcaldía Álvaro Obregón.

Si tienes antojo de unos chiles en nogada de gran nivel, este es el lugar, aunque también destacan sus ostiones, caracoles y jaibas rellenas.

TE PUEDE INTERESAR: Azcapotzalco: Los 5 mejores restaurantes