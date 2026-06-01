¿Cuál es la mejor receta para hacer arroz casero? Chefs aseguran que es mejor usar caldo que agua

Este es el truco para hacer arroz más sabroso en casa, según chefs profesionales. Getty Images

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en México y el mundo. Aunque parece una preparación sencilla, lograr que quede esponjoso, con buen sabor y en su punto exacto puede convertirse en un reto para muchas personas. Por ello, chefs y especialistas en gastronomía han compartido durante 2026 algunos de los secretos que utilizan en cocinas profesionales para mejorar este platillo básico.

Uno de los consejos que más ha llamado la atención es sustituir el agua por caldo de pollo, verduras o res durante la cocción. De acuerdo con cocineros profesionales y escuelas de gastronomía, esta técnica permite potenciar el sabor del arroz sin necesidad de agregar grandes cantidades de sal o condimentos adicionales.

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¿Por qué los chefs recomiendan cocinar el arroz con caldo?

La principal razón es que el caldo aporta aromas, minerales y sabores que el agua por sí sola no contiene. Mientras el arroz absorbe el líquido durante la cocción, también incorpora los ingredientes presentes en el caldo, lo que genera una preparación más rica y compleja.

Especialistas culinarios explican que los caldos caseros suelen ofrecer mejores resultados porque contienen vegetales, hierbas aromáticas y proteínas que enriquecen cada grano. Incluso en restaurantes de alta cocina es común utilizar fondos de pollo, vegetales o mariscos para preparar diferentes tipos de arroz.

Además, esta técnica puede adaptarse a distintas recetas, desde un arroz blanco tradicional hasta preparaciones más elaboradas como arroces con verduras, pollo o mariscos.

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La receta ideal para preparar arroz casero paso a paso

Para obtener un arroz suelto y con buen sabor, muchos chefs recomiendan seguir estos pasos:

1 taza de arroz.

2 tazas de caldo de pollo o verduras.

1 cucharada de aceite vegetal.

1 diente de ajo picado.

Sal al gusto.

Primero se debe calentar el aceite y sofreír ligeramente el arroz hasta que tome un tono dorado. Después se agrega el ajo y, posteriormente, el caldo caliente.

Cuando la mezcla comience a hervir, se reduce el fuego al mínimo y se tapa la olla. El arroz debe cocinarse entre 15 y 20 minutos sin destapar constantemente para evitar la pérdida de vapor.

Una vez terminado el tiempo de cocción, se recomienda dejar reposar cinco minutos antes de servir.

Los errores más comunes al cocinar arroz en casa

Uno de los fallos más frecuentes es utilizar demasiado líquido, lo que provoca una textura pastosa. Otro error habitual consiste en mover el arroz constantemente durante la cocción, ya que esto libera almidón y afecta el resultado final.

También es común cocinarlo a fuego muy alto durante todo el proceso. Los especialistas recomiendan iniciar con fuego medio para llevar el líquido a ebullición y después reducirlo para lograr una cocción uniforme.

Finalmente, utilizar caldo en lugar de agua puede marcar una diferencia importante en el sabor sin aumentar significativamente el costo de la receta.

Aunque existen muchas formas de preparar arroz, chefs coinciden en que el uso de caldo es uno de los secretos más efectivos para obtener un resultado más aromático, sabroso y cercano al que se sirve en restaurantes. Con ingredientes simples y algunos cuidados básicos, cualquier persona puede mejorar este clásico platillo en casa.