Tlalpan: guía de los mejores 5 restaurantes

La alcaldía Tlalpan alberga una oferta gastronómica diversa y deliciosa, con propuestas que van desde la alta cocina hasta clásicos que celebran la riqueza de la cocina mexicana. Aquí te presentamos cinco restaurantes que son una parada obligada.

1. Fogo De Chão Paseo Acoxpa

cacio murilo de vasconcelos Ampliar

Fogo De Chão es una cadena lujosa brasileña que ofrece un tenedor libre de carnes cortadas directamente en la mesa. Además de los cortes, dispone de una extensa y muy rica barra de ensaladas. Destacan por sus espadas de cortes asados, mariscos, bolas de queso, plátano frito, papas, yuca, y muchos platillos más.

Ubicado en: Paseo Acoxpa.

Dirección: Calzada Acoxpa Numero 430 Interior A-PB-04, Colonia, Vergel del Sur, 14340 Ciudad de México.

Teléfono: 55 1519 0191

Menú: fogodechao.com.mx

Horarios: Jueves a Miércoles (excepto Domingo): 1–11 p.m. | Domingo: 12:30–10 p.m.

2. Antigua Hacienda De Tlalpan

Este restaurante se encuentra en un impresionante edificio colonial que cuenta con varios comedores, césped y pavos reales. En su menú se sirven mariscos y carne. Es un muy buen lugar para desayunar, destacando su buena calidad y buenos precios. El ambiente es familiar, con música de piano, excelente servicio y deliciosa comida.

Dirección: Calz. de Tlalpan 4619, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX.

Teléfono: 55 5655 7888

Menú: https://www.aht.mx/

Horarios: Jueves a Miércoles (excepto Domingo): 9 a.m.–12 a.m. | Domingo: 9 a.m.–7 p.m.

3. Porfirio’s - Coapa

Porfirio’s se enfoca en la Gastronomía Mexicana e Internacional y ha sido elegido como el mejor restaurante tradicional Mexicano de la Ciudad de México. Tienen su propia panadería, lo que les permite controlar la calidad del pan que se hornea dentro de la Hacienda. La comida es muy rica, las porciones son justas, y la atención se describe como increíble. Se destaca la presentación de los platillos y lo ricas que son las salsas.

Ubicado en: Gran Terraza Coapa.

Dirección: Calzada Acoxpa 610 Gran Terraza Coapa, locales 101, 102 y 103, Coapa, Tlalpan, 14390 CDMX.

Teléfono: 55 1717 3419

Menú: porfirios.com.mx

Horarios: Jueves, Viernes, Sábado, Martes y Miércoles: 1 p.m.–1 a.m. | Domingo y Lunes: 1–10 p.m.

4. El Asado Argentino del Sur

Fuente: Asado Argentino Ampliar

Este restaurante te transporta a la pampa con su cocina tradicional argentina. Es una impresionante estancia con asador al aire libre que ofrece una gran variedad de cortes a la parrilla y vinos. Cuenta con una hermosa terraza y jardín, ideal para disfrutar con familia y amigos. El menú ofrece magníficos cortes, un pescado regio y ensalada insuperable con queso de cabra.

Dirección: Calle, Av. Insurgentes Sur 3874, La Fama, Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX.

Teléfono: 55 5606 1820

Menú: asadoargentino.com.mx

Horarios: Lunes a Domingo: 12–9 p.m.

5. Taquería El Paisa

Para una experiencia auténtica y sin pretensiones de comida callejera, Taquería El Paisa es un favorito en Tlalpan. Ofrecen los clásicos tacos al pastor, suadero, longaniza y cabeza, preparados al momento. Es considerado uno de los mejores tacos en toda la zona de hospitales, siendo muy ricos, bien servidos y a buen precio. Solo aceptan dinero en efectivo y no se aceptan reservas.

Dirección: Av. San Fernando S/N-loc. 24, Belisario Domínguez Secc 16, Tlalpan, 14080 Ciudad de México, CDMX.

Precio por persona: $1-100

Horarios: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes: 8 a.m.–7:30 p.m. | Sábado: 8 a.m.–6 p.m. | Domingo: 9 a.m.–8 p.m.