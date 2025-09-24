Cuauhtémoc: 5 restaurantes que debes conocer

La Alcaldía Cuauhtémoc es un epicentro de la gastronomía en la Ciudad de México, ofreciendo un universo de sabores que va desde la alta cocina de autor hasta la comida callejera más icónica. Si quieres explorar lo mejor de su oferta culinaria, aquí te presentamos cinco restaurantes que no te puedes perder.

1. Rosetta

Ubicado en una hermosa casona porfiriana en la Colonia Roma, Rosetta es un referente de la alta cocina mexicana con una notable influencia italiana. La chef Elena Reygadas, reconocida a nivel mundial, se enfoca en ingredientes de temporada y técnicas artesanales para crear platillos innovadores y memorables. Su panadería anexa es una visita obligada por sí misma. Destaca la calidad del ambiente y de la cocina de autor de este restaurante con una estrella Michelín.

Lunes a sábado: 1 p.m.–11 p.m. Domingo: Cerrado Más información: https://rosetta.com.mx/

2. Contramar

Un clásico de la Colonia Roma, Contramar es el destino predilecto para los amantes del marisco fresco. Algunos lo describen como “el mejor restaurante de mariscos de la ciudad” por su gran sabor. Con un ambiente siempre animado y lleno de energía, este restaurante es famoso por su icónico atún a las brasas y su ensalada de atún. Es el lugar perfecto para una comida larga con amigos y familia, con platillos que celebran los sabores de las costas mexicanas. Es recomendable reservar con antelación.

Lunes a viernes: 12 p.m.- 8 p.m. Sábado y domingo: 11 a.m -8 p.m Más información: https://www.contramar.com.mx/

3. Azul Histórico

Ubicado en el patio central de un hermoso edificio del siglo XVII en el Centro Histórico, Azul Histórico es una joya culinaria. Bajo la dirección del chef Ricardo Muñoz Zurita, reconocido chef de la cocina mexicana, este restaurante celebra los sabores de la cocina mexicana con platillos tradicionales de temporada y reinterpretaciones de clásicos. Su atmósfera al aire libre, bajo los árboles y luces, lo convierte en una experiencia agradable e inolvidable. Una recomendación al ir son las conchas recién horneadas.

Lunes a domingo: 9 a.m.–10:30 p.m Más información: https://www.azul.rest/azul-hist%C3%B3rico

4. Lardo

De la misma mente creativa detrás de Rosetta, Lardo es un restaurante pequeño más casual y relajado en la Condesa, ideal para desayunos, brunches y comidas informales. Su propuesta se centra en la cocina mediterránea, con un énfasis en panes artesanales, vegetales frescos y platillos para compartir. Su terraza y su ambiente luminoso lo convierten en un favorito por lo acogedor que es, y su decoración cuidada al interior. Un platillo popular es el pappardelle con ragú.

Lunes a sábado: 7 a.m.–10:30 p.m. Domingo: 7 a.m.–17:30 p.m. Más información: https://www.lardo.com.mx/index.html

5. Taquería Los Cocuyos

Para una experiencia auténtica y sin pretensiones en el corazón del Centro Histórico, no hay mejor lugar que la Taquería Los Cocuyos. Esta es una gran opción con precios accesibles pero solo aceptan pago en efectivo. Este pequeño puesto de la calle Bolívar se ha ganado la fama por sus legendarios tacos de cabeza, suadero y longaniza, servidos directamente desde el vapor. Es el lugar perfecto para probar la esencia de la comida callejera mexicana, con un sabor insuperable.