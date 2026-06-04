“México Invita”: ¿Cómo utilizar la nueva app oficial del Mundial 2026?

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el Gobierno de México creó la app “México Invita”. Ésta tiene como objetivo que, todos los visitantes al país puedan moverse sin problema alguno durante su estancia en la Copa del Mundo. Así que te contamos cómo utilizarla para que no falles en el intento.

¿Qué es la app “México Invita”?

“México Invita” es una aplicación oficial desarrollada por el Gobierno de México rumbo al Mundial 2026 para ayudar a turistas y habitantes a planear recorridos, conocer destinos y encontrar información útil durante el torneo.

La herramienta fue presentada por la Secretaría de Turismo (Sectur) y busca convertir la experiencia mundialista en algo mucho más amplio que solo ir a los estadios, conectando a las personas con rutas turísticas, gastronomía, cultura y opciones de movilidad en las 32 entidades del país.

La plataforma “México Invita” está disponible para sistemas iOS, Android y además, puedes elegir la opción en español o inglés. Aunado a ello, la app permanecerá activa después del Mundial 2026 para que quede como una guía turística del país.

¿Cómo utilizar la nueva app “México Invita”?

De acuerdo con la Sector, la app “México Invita” busca ser sencilla y práctica para cualquier usuario. Una vez descargada, las personas podrán explorar distintas funciones relacionadas con turismo, movilidad y actividades culturales en general.

Entre las herramientas que puedes consultar se encuentran:

Información sobre partidos del Mundial

Rutas turísticas en todo México

Recomendaciones de Pueblos Mágicos

Museos y zonas arqueológicas

Opciones gastronómicas

Información de transporte

Reserva de boletos para el Tren Maya

Teléfonos de emergencia

Contacto con Ángeles Verdes

Por lo que “México Invita”, permitirá consultar más de 290 rutas turísticas para descubrir destinos fuera de las sedes mundialistas como CDMX, Guadalajara, Monterrey, Estado de México y hasta los Pueblos Mágicos.

¿Por qué “México Invita” será importante durante el Mundial 2026?

El objetivo principal de “México Invita” es aprovechar la llegada de millones de visitantes por el Mundial 2026 para impulsar el turismo en todo el país y no únicamente en las ciudades sede. Las autoridades explicaron que la app ayudará a conectar a los turistas con comunidades locales, artesanos, destinos naturales y transporte sustentable.

Así que descarga “México Invita” y disfruta de una guía turística con todo lo necesario para sobrevivir al Mundial 2026.