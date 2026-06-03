¿Cuál es la mejor receta para hacer tinga de pollo? Conoce la porción exacta que debe llevar de cebolla

El secreto de la mejor tinga de pollo está en la cebolla. IA

La tinga de pollo es uno de los platillos más populares de la gastronomía mexicana. Su combinación de pollo deshebrado, jitomate, chipotle y cebolla la ha convertido en una receta infaltable en reuniones familiares, comidas rápidas y celebraciones. Sin embargo, existe una pregunta que suele dividir a quienes la preparan: ¿cuánta cebolla debe llevar para lograr el sabor perfecto?

¿Cuánta cebolla lleva una tinga de pollo perfecta?

De acuerdo con recetas tradicionales difundidas por escuelas de gastronomía y cocineras tradicionales mexicanas, la proporción ideal para una tinga equilibrada es utilizar una cebolla blanca grande por cada 500 gramos de pollo deshebrado. Esta cantidad permite que el ingrediente aporte sabor y textura sin opacar el resto de los elementos del platillo.

La cebolla no solo es un complemento. En realidad, es uno de los ingredientes que define el carácter de la tinga y ayuda a crear el contraste perfecto con el toque ahumado y picante del chile chipotle.

Ingredientes para preparar una tinga de pollo tradicional

Para una receta destinada a cuatro o seis personas necesitarás:

500 gramos de pechuga de pollo cocida y deshebrada.

4 jitomates maduros.

1 cebolla blanca grande cortada en medias lunas.

2 dientes de ajo.

2 o 3 chiles chipotles adobados.

2 cucharadas de aceite vegetal.

Sal y pimienta al gusto.

Esta proporción es considerada una de las más utilizadas en recetas tradicionales mexicanas porque permite que la cebolla conserve presencia visual y sabor sin dominar la preparación.

Paso a paso para preparar la receta

Primero se cocina la pechuga de pollo en agua con una pizca de sal y ajo. Una vez lista, se deja enfriar y se deshebra.

Posteriormente se hierven los jitomates y se licúan junto con el ajo y los chiles chipotles para formar una salsa homogénea.

En una sartén grande se agrega el aceite y se sofríe la cebolla cortada en medias lunas. Este paso es fundamental. La cebolla debe cocinarse hasta que adquiera una textura suave y ligeramente transparente, pero sin llegar a caramelizarse.

Cuando la cebolla esté lista, se incorpora la salsa de jitomate y chipotle. La mezcla debe cocinarse durante aproximadamente 10 o 15 minutos para concentrar sabores. Después se añade el pollo deshebrado y se mezcla cuidadosamente para que absorba la salsa.

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¿Por qué la cebolla es tan importante en la tinga?

Las cocineras tradicionales mexicanas coinciden en que la cebolla aporta gran parte de la identidad del platillo. Además de proporcionar textura, ayuda a equilibrar la acidez del jitomate y la intensidad del chipotle.

Algunas familias incluso aumentan ligeramente la cantidad de cebolla si buscan una preparación más jugosa, aunque los especialistas en cocina mexicana recomiendan mantener la proporción de una cebolla grande por cada medio kilo de pollo para conservar el equilibrio tradicional.

La tinga de pollo puede servirse sobre tostadas acompañadas de crema, queso fresco, lechuga y aguacate. También funciona perfectamente como relleno para tacos, quesadillas o tortas. Gracias a su sabor, facilidad de preparación y versatilidad, sigue siendo uno de los platillos favoritos de millones de hogares mexicanos en 2026, donde la cebolla continúa siendo uno de sus ingredientes estrella.