Sheinbaum cambió las reglas del ISSSTE para permitir una jubilación anticipada con menos de 60

Las nuevas reglas del ISSSTE permiten jubilarse antes de los 60 años sin recortes en la pensión, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Si sigues creyendo que debes esperar hasta los 60 o 65 años para dejar la oficina, la cosa cambió por completo. Nuevas modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación ajustaron las reglas del ISSSTE y abrieron una ventana de jubilación, que reduce la edad mínima para jubilarse y permite despedirte del trabajo antes de lo común.

Y es que la actual administración de Claudia Sheinbaum impulsó este cambio para frenar la tendencia de trabajar cada vez más años y establecer un programa de retiro mucho más flexible para los servidores públicos que ya cumplieron una larga trayectoria laboral.

¿Por qué ahora puedes jubilarte antes si cotizas en el ISSSTE?

Todo está en un cambio estructural al modelo de jubilación. El decreto publicado en el DOF eliminó la lógica de una edad fija e inamovible y la sustituyó por un calendario escalonado (en realidad unas tablas), en el que la edad mínima para retirarte se reduce de forma progresiva cada tres años.

Aquí en W Radio lo hemos abordado en muchas ocasiones y esto significa que el requisito de edad ya no es permanente. Conforme avanzan los ciclos, el ISSSTE permite que los trabajadores puedan jubilarse cada vez más jóvenes, siempre que cumplan con la antigüedad laboral que marca la ley.

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¿Cuál es la edad mínima para jubilarse en el periodo 2025–2027?

Para el ciclo vigente 2025–2027, el ISSSTE ya puede recibir solicitudes de jubilación anticipada bajo estas condiciones:

Mujeres: desde los 56 años de edad

Hombres: desde los 58 años de edad

¿Hasta qué edad bajará la jubilación anticipada del ISSSTE?

La proyección a largo plazo del decreto fija el año 2034 como punto final de este esquema. A partir de ese momento, la edad mínima para entrarle a este beneficio quedará fija en 53 años para mujeres y 55 años para hombres.

¿Quiénes sí pueden acceder a esta jubilación anticipada?

El decreto deja muy claro que la jubilación anticipada aplica solo para aquellas personas que cotizan bajo el Artículo Décimo Transitorio, es decir, el sistema tradicional de reparto solidario. Por lo tanto, quedan fuera quienes están en el esquema de Cuentas Individuales o tienen sus recursos administrados por una Afore.

Además del régimen correcto, también es bien importante tener:

28 años de servicio cotizados si eres mujer

30 años de servicio cotizados si eres hombre

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¿La pensión se reduce por jubilarse antes?

Según el marco jurídico del ISSSTE, se estableció que quienes optan por la jubilación anticipada reciben el 100% de su último sueldo básico regulado. La ley prohíbe expresamente cualquier descuento o penalización por retirarse antes de las edades tradicionales, por lo que no existe castigo en este derecho por anticiparse.

¿La pensión está protegida contra la inflación?

Sí. Al tratarse de un fenómeno respaldado por el presupuesto federal, la pensión queda completamente blindada y el monto se actualiza cada año conforme a la inflación, lo que garantiza que el poder adquisitivo no se pierda con el tiempo y que la transición al retiro se haga con estabilidad y con un poquito más de certidumbre económica.

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