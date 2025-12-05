Hugo Sánchez sobre la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “No tenemos grandes figuras, pero se puede lograr con trabajo en conjunto”

El exjugador Hugo Sánchez asiste al partido amistoso de pretemporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Estadio AT&T en Arlington, Texas. (Foto de Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

Hugo Sánchez lanzó un mensaje directo sobre la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Para el histórico goleador, el Tricolor no depende de estrellas individuales, sino del trabajo colectivo. “No tenemos grandes figuras, pero México puede lograrlo”, aseguró durante su participación en el Sorteo Mundial 2026.

Sánchez recordó que el futbol se gana en equipo y llamó a los jugadores a aprovechar la oportunidad única de competir como anfitriones. También pidió unión, disciplina y confianza para que la Selección compita al máximo nivel.

El legendario exfutbolista mexicano Hugo Sánchez fue uno de los invitados especiales este viernes en el Kennedy Center, donde se realizó el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Bajo una atmósfera de expectativa global, Sánchez no solo representó al fútbol mexicano, sino que también compartió reflexiones cargadas de nostalgia y motivación para la nueva generación.

“Jugué el partido inaugural y anoté mi único gol en un Mundial contra Bélgica, contra mi amigo Paff”, afirmó entre sonrisas.

La presencia de Hugo Sánchez en el sorteo no solo evocó momentos históricos del fútbol mexicano, sino que también subrayó la relevancia emocional que tiene el Mundial 2026 para las nuevas generaciones.

Con México como anfitrión por tercera ocasión, las palabras del ícono del Real Madrid y de la Selección Mexicana resuenan como un llamado a vivir con pasión, orgullo y responsabilidad esta nueva oportunidad.