Azcapotzalco: Los 5 mejores restaurantes

Azcapotzalco, la capital histórica chintolola, alberga una escena gastronómica que honra profundamente la tradición mexicana . Desde la alta cocina reconocida internacionalmente hasta el sabor de barrio, esta selección ofrece una ruta a través de cinco restaurantes obligatorios que definen la calidad y la identidad culinaria del norte de la Ciudad de México.

1. Nicos

Fuente: Nicos Ampliar

Nicos es un restaurante con más de seis décadas de existencia, que apoya a pequeños productores locales. Se distingue por su rigor en la selección de ingredientes y la ejecución de recetas auténticas en un ambiente clásico y formal.

Nicos es famoso por su cocina de herencia. Los platillos más elogiados incluyen los memorables camarones al tamarindo y las enchiladas Nicos. La cocina honra el sabor “hogareño” pero lo presenta con sofisticación.

Dirección: Av. Cuitláhuac 3102, Clavería, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5396 7090

Horarios: Lunes a martes de 8 a.m a 6 p.m, miércoles a sábado de 8 a.m a 9 p.m y domingo de 9 a.m a 5 p.m

Lunes a martes de 8 a.m a 6 p.m, miércoles a sábado de 8 a.m a 9 p.m y domingo de 9 a.m a 5 p.m Rango de precio: $$$$ (Rango de precio alto, típicamente sobre $280-$360 MXN por persona

Sitio Web: https://www.nicosmexico.mx/

Reseñas y reconocimiento: Calificación: 4.3/5. Comentarios: Los comensales reportan una gran experiencia, destacando el excelente servicio y la frescura de sus platillos. La comida es auténtica mexicana

Menciones: Seleccionado para la prestigiosa Guía MICHELIN 2024

2. El Dux de Venecia

El Dux de Venecia se anuncia como “La mejor cantina de la Ciudad de México desde 1918”. Es un negocio fascinante que ha sobrevivido a profundas transformaciones sociales. Es descrita como la “mejor cantina de la Ciudad de México”.

El menú se basa en la botana de cantina, pero el platillo más recomendado es la torta de pulpo y el caldo de oso, preparaciones especiales y secretas consideradas la joya de la corona. En el apartado de bebidas, son imprescindibles el cóctel Limón. Continúan la tradición de ofrecer botana con cada bebida.

Dirección: Avenida Azcapotzalco 586A, Centro de Azcapotzalco, Ciudad de México

Teléfono: 55 7029 6567

Horarios: Lunes a sábado: 11:00 am - 10:00 pm; Domingo: 11:00 am - 7:00 pm

Rango de precio: $$ (Medio, típico de botanas y bebidas de cantina)

Sitio web: http://www.elduxdevenecia.com/

Reseñas y reconocimiento: Calificación: 4.3/5 basada en más de 1700 reseñas. Es aclamado como un secreto increíblemente bien guardado y un pilar de Azcapotzalco. Mencionada por revista Chilango y Time Out México

3. Petroleras y huaraches Vero

Este es el establecimiento indispensable para comprender la cocina de identidad obrera de Azcapotzalco, centrándose en la preparación de huaraches y gorditas, siendo la petrolera su plato bandera (el hijo del sope y el huarache). Es el vínculo entre la historia industrial de la zona y su patrimonio gastronómico.

La especialidad absoluta es la gordita de chicharrón (la petrolera tradicional). Los comensales también disfrutan de opciones como la gordita de frijoles con quesillo o los sopecitos tradicionales.

Dirección: Av. Aquiles Serdán 92, Pasteros, Azcapotzalco, 02150 Ciudad de México,

Teléfono: 55 4473 6888

Horarios: Típicamente abierto de lunes a sábado de 10:00 am a 6:30 pm

Rango de precio: $ (Muy accesible)

Sitio web: https://www.facebook.com/veropetrolerasyhuaraches/menu/

Reseñas y reconocimiento: Cuenta con 4/5 de calificación en google. Es un local calmado por su servicio y el sabor de las petroleras. Participa en el Festival de la Petrolera y el Pulque

4. La Casa de Toño (Clavería)

Aunque opera como una cadena, su sucursal en Floresta es un punto de referencia para los residentes de Azcapotzalco que buscan comida mexicana económica, sabrosa y disponible en horarios extendidos. Su eficiencia y calidad consistente lo convierten en un centro de encuentro de consumo masivo.

El menú abarca la esencia del antojito y la comida mexicana tradicional: pozole, flautas, quesadillas, y diversos guisados. Es conocido por su servicio rápido y la capacidad de atender a grandes cantidades de clientes sin sacrificar la sazón.

Dirección: Calle Floresta 77, Claveria, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México,

Teléfono: 55 9331 4671

Horarios: Abierto todos los días de 8:00 am a 11:00 pm

Rango de precio: $ (Bajo, altamente accesible). Sitio web: https://sucursales.lacasadetono.mx/

Reseñas y reconocimiento: Cuenta con 4 estrellas basada en más de 20.000 reseñas. Los comensales lo valoran por su consistencia, su menú amplio y su accesibilidad económica

5. Los Jarochos de Nextengo

Para diversificar la experiencia gastronómica en Azcapotzalco mucho más allá del maíz, Los Jarochos se posiciona como uno de los establecimientos de mariscos más representativos de la alcaldía. Es un espacio con mesas al aire libre que ofrece entretenimiento en vivo y un gran ambiente.

Su enfoque son los mariscos y pescados frescos. Uno de sus platos populares es el lomo de salmón con salsa de cangrejo.