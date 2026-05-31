¿Cuál es el IQ de Donald Trump? El presidente de Estados Unidos insiste en poseer “inteligencia extrema”

Donald Trump y su IQ: la verdad detrás de las pruebas cognitivas que presume. Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de afirmar que los resultados de sus recientes exámenes médicos reflejan una “inteligencia extrema”. La declaración fue realizada durante un acto público en 2026, donde además insistió en que los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia estadounidense deberían someterse obligatoriamente a pruebas cognitivas.

Sus comentarios despertaron una nueva ola de debate en redes sociales y medios de comunicación sobre una pregunta que ha acompañado a Trump durante años: ¿cuál es realmente su coeficiente intelectual o IQ?

Aunque el mandatario aseguró que obtuvo resultados sobresalientes en las evaluaciones cognitivas realizadas por el equipo médico presidencial, no existe información oficial que revele su coeficiente intelectual ni documentos públicos que confirmen una puntuación específica.

¿Cuál es el IQ de Donald Trump?

Hasta 2026, Donald Trump nunca ha publicado un resultado oficial de IQ ni existe un registro verificado por instituciones académicas o médicas que permita conocer su coeficiente intelectual exacto.

A lo largo de los años han circulado múltiples cifras atribuidas al mandatario, algunas asegurando que tendría un IQ superior a 150 puntos. Sin embargo, ninguna de esas versiones ha sido respaldada por evidencia oficial o por resultados divulgados por organismos especializados.

Expertos en psicología y neurociencia recuerdan que el coeficiente intelectual es solo una de muchas herramientas utilizadas para evaluar determinadas habilidades cognitivas y que no representa por sí solo la capacidad de liderazgo, el desempeño profesional o la toma de decisiones de una persona.

Por ello, cualquier cifra atribuida al IQ de Trump debe considerarse especulativa mientras no exista documentación verificable.

¿Qué dijo Trump sobre sus pruebas cognitivas?

El presidente afirmó recientemente que sus evaluaciones médicas y cognitivas arrojaron resultados excepcionales. Incluso aseguró que reflejan una “inteligencia extrema”, una frase que rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas digitales y programas de análisis político.

Trump explicó que completó con éxito las pruebas aplicadas por médicos presidenciales y sostuvo que sus resultados demuestran que se encuentra plenamente capacitado para desempeñar sus funciones.

No obstante, la Casa Blanca no ha publicado ningún documento que detalle una puntuación de IQ ni un resultado numérico relacionado con inteligencia general. Lo que sí ha informado es que el mandatario se encuentra apto para ejercer el cargo de presidente de Estados Unidos.

¿Por qué propone pruebas cognitivas obligatorias?

Durante el mismo mensaje, Trump insistió en que el Congreso debería analizar una reforma para exigir pruebas cognitivas a quienes busquen ocupar la Presidencia o la Vicepresidencia.

Según el mandatario, los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado físico y mental de quienes aspiran a dirigir el país. La propuesta surge en medio de un debate recurrente en la política estadounidense sobre la edad y las capacidades de los líderes nacionales.

Sin embargo, actualmente la Constitución de Estados Unidos no exige exámenes cognitivos para competir por la Casa Blanca. Los requisitos se limitan a ser ciudadano estadounidense por nacimiento, tener al menos 35 años y haber residido en el país durante un mínimo de 14 años.

Mientras tanto, la discusión sobre la salud y las capacidades cognitivas de los líderes políticos sigue generando interés. Aunque Donald Trump presume una “inteligencia extrema”, la realidad es que no existe información oficial que permita conocer cuál es su IQ real.