Trionda en WhatsApp: ¿Cómo configurar la app para que te aparezca el emoji del balón de futbol rumbo al Mundial 2026?

La fiebre mundialista está más presente que nunca y si eres uno de los o las aficionadas que piensa 24/7 en el Mundial 2026, esta noticia te va a encantar. Y es que la aplicación de mensajes, preparó una sorpresa que es el Trionda en WhatsApp, y se trata de una nueva configuración rumbo a la Copa del Mundo, así que sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

¿Cómo configurar el emoji del Trionda en WhatsApp?

El Trionda en WhatsApp llega para que la magia del Mundial 2026 se sienta por todos lados y qué mejor que hacerlo con el clásico balón de futbol para que se convierta en el ahora emblemático, Trionda.

Así que para utilizarlo no tienes que configurar nada de tu app, por lo que puedes hacer lo siguiente:

Abre tu WhatsApp

Ve a cualquier conversación (incluso contigo mismo/a)

Busca en la sección de emojis el balón ⚽️

Da click para ver el Trionda en WhatsApp

Estos pasos son muy sencillos y lo mejor, es que no tienes que descargar ninguna app o mover algo dentro de la misma para ver el Trionda en WhatsApp.

Mx - Cómo configurar la app para que aparezca el Trionda en WhatsApp Ampliar

¿Cuánto tiempo durará el Trionda en WhatsApp?

Aunque los aficionados del futbol quisieran que el Trionda en WhatsApp se quedara por siempre, desfortundamente tiene una fecha de caducidad y esa es para el final del torneo. Así lo dijeron adidas y WhatsApp, pues recordemos que en la nota pasada del Trioda en WhatsApp, te comentamos que realmente esto dura solo en lo que el Mundial 2026 está vigente.

Así que te recomendamos sacar screenshot para que no se te olvide cómo es que funcionó esta estrategia en un futuro y puedas mostrarlo con orgullo, pues el Mundial 2026 es icónico por muchas razones, entre ellas, que el Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca) es el único estadio que ha sido sede tres veces en todo el mundo.

Alejandro Fernández entonará el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El torneo de futbol más importante del mundo es uno de los eventos legendarios que tomaron fuerza desde el siglo pasado. Y sin duda alguna, este año el Mundial 2026 tiene algo peculiar pues, es el primer torneo de este tipo en tener tres sedes en conjunto.

México, Estados Unidos y Canadá son los países encargados en ser anfitriones, por lo que el Mundial 2026 será un torneo deportivo distinto. Para que no te pierdas ningún detalle de la Copa del Mundo, comenzará este 11 de junio para que puedas ver a los futbolistas top del momento disputar la copa para llevarla a sus países correspondientes.