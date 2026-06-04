Trionda en WhatsApp: A partir de esta fecha aparecerá el balón de futbol cuando utilices este emoji

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y adidas y WhatsApp lo saben muy bien. Así que ahora cada que utilices el siguiente emoji, podrás sentirte con toda la fiebre mundialista. ¡Sigue leyendo!

¿Cuándo podrás ver en tu WhatsApp el emoji de el Trionda?

El emoji típico de balón de futbol viene a hacer cambios en WhatsApp debido a una colaboración entre adidas y WhatsApp. Esto permite actualizar el emoji de balón de futbol por el Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo 2026.

Esta modificación está ya disponible en tu aplicación y se quedará hasta que termine el magno evento deportivo. Así que podrás probarlo en este mismo instante antes de que te ganen la sorpresa.

¿Cómo hacer que aparezca el Trionda en tu WhatsApp?

Es muy sencillo hacer que aparezca el Trionda en WhatsApp, pues simplemente abre cualquier conversación que tengas, busca el emoji de balón de futbol, da click y ve la magia deportiva correr en tu aplicación.

Definitivamente, la euforia por el Mundial 2026 está aquí y no se puede evitar.

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¿Qué significa Trionda?

El Trionda es el balón oficial del Mundial 2026, y su nombre significa “tres ondas” en referencia a la unión de los anfitriones, el cual tiene los colores representativos de cada país, es decir:

Rojo - Canadá

Verde - México

Azul - Estados Unidos

Junto a estos colores, hay iconografías específicas de cada región, como hojas de arce, un águila y estrellas, respectivamente. Además, tiene una tecnología avanzada que incluye sensores de movimiento de 500 Hz para asistir al VAR y mejorar la precisión en decisiones arbitrales.

Así que ya no hay duda de que el Mundial 2026 está a nada de comenzar y la magia del futbol no se puede ocultar. Recuerda seguir nuestros canales oficiales para tener la cobertura completa para el Mundial 2026.