Benito Juárez: los 5 mejores restaurantes

La alcaldía Benito Juárez (BJ) es un verdadero crisol culinario, un punto de encuentro donde la excelencia se encuentra en todos los rangos de precio. Esta guía esencial selecciona cinco restaurantes que, por su alta calidad y representatividad, demuestran la riqueza gastronómica de BJ, incluyendo un restaurante reconocido con el sello Bib Gourmand de la guía MICHELIN.

1. Cambalache insurgentes

Cambalache es ampliamente reconocido como una de las instituciones definitorias de la alta cocina argentina en la Ciudad de México. Su sucursal en Insurgentes, ubicada en la colonia del Valle, se caracteriza por ofrecer un ambiente sofisticado y elegante, ideal para reuniones de alto nivel o celebraciones especiales. El restaurante es un referente en la alcaldía por su parrilla argentina.

La especialidad de la casa son los cortes de carne premium y la alta gastronomía argentina. Los comensales elogian especialmente la calidad de los bifes, y la extensa carta de vinos que complementa la experiencia de parrilla. El servicio se destaca por ser excepcional y conocedor de los cortes.

Dirección: Av. Insurgentes sur 1384, col. del Valle, Benito Juárez, 03920 Ciudad de México

Teléfono: +52 (55) 5534 5858

Horarios: Abierto todos los días (lunes a domingo) de 13:00 a 01:00 hrs.

Rango de precios: $$$ (alto, típicamente $1000 MXN o más por persona).

Sitio web: https://www.cambalacherestaurantes.com/insurgentes/.

Calificación: 4.6/5 basada en 4.4 mil reseñas; los comentarios elogian el ambiente agradable, la excelente atención y la calidad de los cortes.

2. Campomar insurgentes

Campomar es un establecimiento de prestigio que llegó al sur de la Ciudad de México con su tercera sucursal, ubicada dentro de galerías insurgentes en col del Valle sur. Este restaurante se distingue por su enfoque en la cocina de mar de alta calidad, ofreciendo un ambiente cálido y con espacios abiertos ideales para disfrutar de lo simple como lo más importante.

Campomar se especializa en alta cocina de mariscos y pescados frescos. Su propuesta culinaria se centra en replicar la experiencia de Nayarit de donde es originario, con una amplia variedad en su carta.

3. Los consentidos del barrio

Fuente: Instagram de Taqueria Consentidos Ampliar

Estos tacos, los consentidos del barrio, han pasado de ser un “secreto bien guardado” a un tesoro gastronómico conocido internacionalmente. Este establecimiento representa la excelencia en la comida casual mexicana, manteniendo un ambiente acogedor y un compromiso irrestricto con la calidad de sus insumos.

La especialidad indiscutible son los tacos al carbón, particularmente famosos los tacos de costilla y la arrachera. La calidad de la carne es elogiada consistentemente. Además, ofrecen opciones vegetarianas, incluyendo tacos de chile poblano, nopales y champiñones.

Dirección completa: Manzanas 27B, tlacoquemecatl del Valle, Benito Juárez, 03200, Ciudad de México

Teléfono: 55 1287 5398

Horarios: lunes a sábado: 1:00 pm a 12:30 am; domingo: 1:00 pm a 11:30 p.m

Rango de precios: $$ (medio, entre $200 MXN y $300 MXN por persona)

Sitio web: https://www.instagram.com/taqueria.losconsentidos/?hl=es

Calificación: Galardonado con el sello Bib Gourmand 2024 de la guía MICHELIN, los clientes destacan la excelente calidad de la carne, las salsas deliciosas y señalan que la experiencia vale la pena por el sabor.

4. El huequito

El huequito es un pilar de la BJ y un clásico atemporal de la gastronomía chilanga. Se le considera un ícono de la cultura del taco, famoso por su dedicación a la perfección del taco al pastor. Este establecimiento encapsula el espíritu de la comida callejera mexicana elevada, ofreciendo sabor, rapidez y consistencia.

Su especialidad indiscutible es el taco al pastor, reconocido por su sazón auténtica y su servicio eficiente. Representa la esencia del antojito mexicano sabroso y disponible en horarios extendidos.

Dirección: Tintoreto 148, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710 Ciudad de México

Teléfono: 55 1518 0110

Horarios: abierto todos los días (lunes a domingo) de 13:00 pm a 04:00 am.

Rango de precios: $ (muy accesible $200 MXN por persona).

Sitio web: https://www.elhuequito.mx/unidades

Calificación: 4.3/5 de 4 mil reseñas; los comentarios subrayan la fiabilidad de su sabor y servicio

5. Ponke restaurante del Valle

Ponke restaurante en del Valle personifica la excelencia en la oferta gastronómica local y económica de Benito Juárez. Se distingue por enfocarse en la comida de barrio y los desayunos, y demuestra una base de clientes locales excepcionalmente leal y satisfecha.

Comida local y casera, con un fuerte enfoque en opciones de desayuno y platos tradicionales mexicanos. Loa ponkaques se llevan la atención de los clientes en toda ocasión.