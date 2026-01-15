Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca en medio de crisis con Venezuela

Este jueves se reune Donadl Trump, presidente de Estados Unidos con María Corina Machado, líder opositora en Venezuela y Premio Nobel de la Paz, / The Washington Post

En medio de una crisis migratoria en Estados Unidos, con el asesinato de un hombre de origen venezolano en Minneapolis, y tras el asesinato de Renee Good, este jueves la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado será recibida por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

A través de su cuenta de “X” fue el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, quien dio a conocer el aviso de recepción de la también líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien se reunirá con Trump al mediodía, para luego presentarse ante senadores en El Capitolio.

¿Por qué es relevante la visita de María Corina Machado?

Tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la líder opositora se dijo complacida con la acción e incluso ofrendó el Premio Nobel al presidente de los Estados Unidos; sin embargo, la reacción de Trump no fue la esperada por ella ni por la oposición, pues rechazó que ella tenga la capacidad para dirigir Venezuela.

La tensión en Venezuela luego del apoderamiento de Estados Unidos —e incluso de la declaración de Trump de querer administrar el petróleo venezolano— sigue vigente, con la liberación a cuentagotas de presos políticos que, de acuerdo con el actual gobierno de Delcy Rodríguez, se realizaría de inmediato tras la deposición del líder chavista.

¿Qué contexto rodea las relaciones entre Estados Unidos y la oposición venezolana?

Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en favor de los derechos democráticos y fue premiada en octubre pasado en Oslo por sus esfuerzos para promover una transición política en Venezuela.

Sin embargo, según reportes recientes, Trump ha mostrado mayor disposición a cooperar con Delcy Rodríguez, quien funge como presidenta interina de Venezuela y ha avanzado en acuerdos bilaterales, incluyendo temas energéticos y la liberación de algunos presos políticos, aunque su liderazgo también genera divisiones tanto en Caracas como en Washington.

