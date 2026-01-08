Portland: Agentes fronterizos hieren a dos personas durante tiroteo

Dos personas, un hombre y una muje, resultaron heridas por arma de fuego este jueves durante un incidente en el que estuvieron involucrados agentes federales en Portland, confirmó la policía local. El hecho ocurrió en un contexto de creciente tensión por operativos migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Portland señaló en un comunicado que sus agentes acudieron al lugar poco antes de las 14:30 horas, tras recibir reportes de disparos. Al llegar, localizaron a dos personas con aparentes heridas de bala.

La corporación aclaró que los disparos no fueron realizados por la policía local y que sus elementos no participaron en el operativo que derivó en el tiroteo.

At 2:19 PST, US Border Patrol agents were conducting a targeted vehicle stop in Portland, Oregon. The passenger of the vehicle and target is a Venezuelan illegal alien affiliated with the transnational Tren de Aragua prostitution ring and involved in a recent shooting in… — Homeland Security (@DHSgov) January 9, 2026

Te puede interesar: Caso Minneapolis: Casa Blanca defiende a ICE tras muerte de Renee Good

Agentes fronterizos involucrados

De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, los agentes que abrieron fuego pertenecerían a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y no al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta el momento, ninguna agencia federal ha emitido un informe detallado sobre las circunstancias que llevaron al uso de fuerza letal.

Tras el tiroteo, oficiales de la policía de Portland aplicaron torniquetes a las personas heridas y solicitaron servicios médicos de emergencia. Ambos lesionados fueron trasladados a un hospital cercano. Hasta ahora no se ha informado su estado de salud, ni si enfrentan cargos relacionados con el incidente.

La Policía de Portland acordó la zona del tiroteo. Ampliar

Caso Renne Good en Minneapolis

El tiroteo en Portland ocurre un día después de que Renee Good muriera en Minneapolis tras un operativo migratorio, un caso que provocó protestas y un fuerte debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.

En varias ciudades del país, organizaciones civiles han exigido mayor transparencia y rendición de cuentas en acciones realizadas por agencias migratorias y fronterizas.

Las autoridades locales indicaron que el caso será turnado a instancias correspondientes, mientras se determina qué agencia federal asumirá la investigación. Por ahora, el incidente mantiene la atención pública sobre los límites de actuación de fuerzas federales en entornos urbanos.