Venezuela libera 22 presos políticos, “ni siquiera el 1%” reclama Edmundo González

Solo 22 presos políticos han sido liberados en Venezuela, oposición exige acelerar la excarcelación. / Carlos Becerra

De acuerdo con cifras de la plataforma Unidad Democrática Venezuela, este sábado a las cinco de la tarde, el número de presos políticos liberados por el gobierno de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, asciende a 22 personas.

Ante tal situación, la propia plataforma de democracia llamó a acelerar los procesos de excarcelación y poner fin a la angustia de presos y familiares.

ACTUALIZACIÓN:



Siendo las 5 pm del día 10 de enero de 2026, esta es la cifra actualizada de presos políticos liberados que tenemos confirmada.



Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares.

¿Qué reclaman las organizaciones sobre las liberaciones?

Al reclamo se unió la voz de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, quien desde la red social de “X” reprochó que a más de 48 horas de haberse anunciado la liberación de presos políticos la realidad es muy distinta.

Y señaló que la iniciativa no alcanza ni siquiera la entrega del 1% de los detenidos.

Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra.



No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas.

Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas.



Mi hija ha estado… pic.twitter.com/gSZ1CU18Qa — Edmundo González (@EdmundoGU) January 10, 2026

¿Quiénes siguen detenidos pese a los anuncios oficiales?

Recordó que entre los presos se encuentra su yerno y quien a la fecha no ha sido liberado, en tanto su hija continúa pendiente a cada momento de su regreso.

Resaltó la angustia en la que viven por la espera quienes perdieron por el régimen la presencia de su gente y sentenció que “la libertad no se anuncia, se ejecuta”.

