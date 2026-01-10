;

Venezuela libera 22 presos políticos, “ni siquiera el 1%” reclama Edmundo González

La plataforma Unidad Democrática Venezuela reportó que 22 presos políticos han sido liberados hasta la tarde del sábado, cifra que representa menos del 1% del total de detenidos, según denuncias de la oposición.

Araceli Hernández Zamora

De acuerdo con cifras de la plataforma Unidad Democrática Venezuela, este sábado a las cinco de la tarde, el número de presos políticos liberados por el gobierno de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, asciende a 22 personas.

Ante tal situación, la propia plataforma de democracia llamó a acelerar los procesos de excarcelación y poner fin a la angustia de presos y familiares.

¿Qué reclaman las organizaciones sobre las liberaciones?

Al reclamo se unió la voz de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, quien desde la red social de “X” reprochó que a más de 48 horas de haberse anunciado la liberación de presos políticos la realidad es muy distinta.

Y señaló que la iniciativa no alcanza ni siquiera la entrega del 1% de los detenidos.

¿Quiénes siguen detenidos pese a los anuncios oficiales?

Recordó que entre los presos se encuentra su yerno y quien a la fecha no ha sido liberado, en tanto su hija continúa pendiente a cada momento de su regreso.

Resaltó la angustia en la que viven por la espera quienes perdieron por el régimen la presencia de su gente y sentenció que “la libertad no se anuncia, se ejecuta”.

