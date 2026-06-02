¿Cuándo es la pelea de la UFC en los jardines de la Casa Blanca? Trump celebra su cumpleaños a lo grande

Donald Trump volverá a acaparar los reflectores en junio de 2026, pero esta vez no será por una decisión política. El presidente de Estados Unidos celebrará su cumpleaños número 80 con un evento sin precedentes: una función oficial de UFC en los jardines de la Casa Blanca.

El espectáculo, denominado UFC Freedom 250, se llevará a cabo el próximo 14 de junio de 2026 en el Jardín Sur de la Casa Blanca, coincidiendo con el cumpleaños de Trump y con las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. El evento será el primer espectáculo deportivo profesional organizado dentro de la residencia presidencial estadounidense.

La idea fue impulsada por el propio Donald Trump y respaldada por Dana White, presidente de UFC y uno de los aliados más cercanos del mandatario. Las obras para transformar los jardines de la Casa Blanca en una arena de combate ya están en marcha y han generado una intensa discusión política y mediática en Estados Unidos.

¿Cuándo será la pelea de UFC en la Casa Blanca?

La cartelera principal está programada para el 14 de junio de 2026, fecha que coincide con el Día de la Bandera en Estados Unidos y con el cumpleaños número 80 de Donald Trump. El evento forma parte de las celebraciones conocidas como “Freedom 250”, impulsadas para conmemorar el aniversario 250 de la independencia estadounidense.

De acuerdo con los organizadores, el espectáculo será transmitido por televisión y plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más vistos del año. Además, se espera la asistencia de miles de invitados especiales y miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo será la arena que construyen en los jardines de la Casa Blanca?

La UFC está instalando una estructura temporal con capacidad para alrededor de 5 mil asistentes alrededor del octágono principal. El recinto incluirá iluminación profesional, pantallas gigantes, zonas de transmisión y estrictos protocolos de seguridad debido a su ubicación dentro de uno de los complejos gubernamentales más protegidos del mundo.

Además, se habilitará una zona masiva para aficionados en el área conocida como The Ellipse, donde decenas de miles de personas podrán seguir las peleas en pantallas gigantes.

Las imágenes difundidas por la Casa Blanca muestran que los trabajos de construcción ya avanzan sobre el Jardín Sur, donde normalmente se realizan ceremonias oficiales y eventos presidenciales.