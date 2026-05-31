Trump presume “inteligencia extrema” y exige pruebas cognitivas para candidatos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica al presumir los resultados de su más reciente evaluación médica y cognitiva. Durante una intervención pública realizada en 2026, el mandatario aseguró que las pruebas a las que fue sometido reflejan una “inteligencia extrema”, además de insistir en que quienes aspiren a la Presidencia o Vicepresidencia de Estados Unidos deberían estar obligados a realizar exámenes cognitivos.

Las declaraciones ocurren en medio del debate político sobre la edad, la capacidad física y la salud mental de los principales líderes estadounidenses, un tema que ha ganado relevancia en los últimos procesos electorales.

Trump afirmó que superó con éxito las evaluaciones realizadas por médicos oficiales y señaló que sus resultados fueron sobresalientes. Según el mandatario, la ciudadanía tiene derecho a conocer el estado de salud de quienes buscan ocupar los cargos más importantes del país.

Trump presume resultados médicos y habla de “inteligencia extrema”

Durante su mensaje, Donald Trump aseguró que obtuvo una calificación perfecta en las pruebas cognitivas que forman parte de sus evaluaciones médicas periódicas. El mandatario sostuvo que estos resultados demuestran su capacidad para ejercer el cargo y tomar decisiones de alto nivel.

El republicano reiteró que siempre ha defendido la transparencia sobre la salud de los funcionarios públicos y argumentó que las pruebas cognitivas deberían formar parte de los requisitos para competir por la Casa Blanca.

La Casa Blanca ha difundido reportes médicos oficiales que indican que Trump se encuentra apto para desempeñar sus funciones presidenciales. Aunque los detalles específicos de cada evaluación suelen ser presentados por el equipo médico presidencial, el mandatario aprovechó el tema para reforzar uno de sus mensajes políticos más recurrentes: la necesidad de evaluar la capacidad mental de los aspirantes a cargos federales.

¿Qué son las pruebas cognitivas que menciona Donald Trump?

Las pruebas cognitivas son evaluaciones diseñadas para medir funciones cerebrales relacionadas con la memoria, el razonamiento, la atención, la orientación y la capacidad para resolver problemas.

En Estados Unidos, este tipo de exámenes no son obligatorios para los candidatos presidenciales ni para los funcionarios electos. Sin embargo, algunos mandatarios han decidido someterse voluntariamente a revisiones médicas integrales y compartir parte de los resultados con la opinión pública.

Trump ha mencionado en diversas ocasiones que ha aprobado pruebas como el Montreal Cognitive Assessment (MoCA), una herramienta utilizada por especialistas para detectar posibles alteraciones cognitivas.

¿Por qué Trump quiere hacer obligatorias estas evaluaciones?

El presidente argumentó que la responsabilidad de dirigir la mayor economía del mundo requiere garantizar que los candidatos cuenten con condiciones físicas y mentales adecuadas para ejercer el cargo.

Por ello, propuso que el Congreso de Estados Unidos analice la posibilidad de establecer evaluaciones cognitivas obligatorias para quienes busquen la Presidencia y la Vicepresidencia.

La propuesta ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores consideran que podría aportar mayor transparencia sobre la salud de los líderes políticos, otros sostienen que la Constitución estadounidense ya establece los requisitos para competir por la Casa Blanca y que imponer nuevas condiciones podría abrir un debate legal complejo.

Las declaraciones de Trump vuelven a colocar la salud de los candidatos en el centro de la discusión política estadounidense, un tema que podría cobrar aún más relevancia conforme avance el actual ciclo electoral y se acerquen nuevas contiendas federales en Estados Unidos.