Trump confirma captura de Nicolás Maduro tras bombardeo en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que el mandatario venezolano Nicolás Maduro fue capturado tras una serie de bombardeos en Venezuela, según un mensaje publicado en su perfil oficial de Truth Social.

En su publicación, Trump afirmó que la detención ocurrió luego de operaciones militares dirigidas contra objetivos estratégicos, sin ofrecer detalles adicionales sobre el lugar, las fuerzas involucradas ni el estatus legal del presidente venezolano. Hasta el momento, no existe confirmación independiente por parte del gobierno de Venezuela, la Casa Blanca, el Pentágono o organismos internacionales.

Te puede interesar: VIDEO muestra el momento exacto en que Estados Unidos bombardea bases militares de Venezuela

El presidente Donald Trump confirmó la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. TruthSocial Ampliar

El mensaje se difundió en medio de reportes de explosiones, apagones y actividad militar en Caracas y estados cercanos, así como restricciones aéreas emitidas por autoridades estadounidenses debido a riesgos de seguridad en la región. Trump ha reiterado en ocasiones anteriores su postura de presión máxima contra el gobierno venezolano y ha señalado públicamente que sería “inteligente” que Maduro abandonara el poder.

Gobiernos de la región y actores internacionales se mantienen a la expectativa ante la falta de información oficial que confirme la detención. Analistas advierten que la situación podría escalar rápidamente si no se aclaran los hechos.

Esta información corresponde únicamente a declaraciones del presidente Trump y se encuentra en desarrollo. Se espera una reacción oficial de Caracas en las próximas horas.