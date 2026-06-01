Pelea de la UFC en la Casa Blanca: ¿Por qué Trump mandó construir un coliseo?

UFC Freedom 250: la razón por la que Trump construirá un coliseo en Washington. Getty Images

La Casa Blanca está viviendo una transformación sin precedentes. A días de celebrarse el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump, trabajadores avanzan en la construcción de una arena temporal para albergar una función histórica de UFC en los jardines de la residencia presidencial. El evento, denominado UFC Freedom 250, se realizará el próximo 14 de junio de 2026 y forma parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La decisión ha generado una intensa discusión política y mediática dentro y fuera de Estados Unidos. Mientras sus seguidores lo consideran un espectáculo patriótico sin precedentes, sus críticos sostienen que la Casa Blanca no debería utilizarse para eventos de entretenimiento de esta magnitud.

¿Por qué Trump ordenó construir una arena de UFC en la Casa Blanca?

Donald Trump ha explicado que la idea surgió como parte de los festejos de la independencia estadounidense y porque considera que la UFC representa una historia de éxito empresarial y deportivo en Estados Unidos.

Además, el mandatario mantiene una estrecha relación con el presidente de UFC, Dana White, quien ha sido uno de sus aliados más visibles durante los últimos años. Ambos impulsaron el proyecto para convertir el evento en uno de los actos centrales de las celebraciones nacionales de 2026.

Según reportes oficiales y medios estadounidenses, la arena tendrá capacidad para más de 4 mil espectadores dentro del complejo presidencial, mientras que miles de personas podrán seguir la función desde zonas habilitadas en Washington.

¿Cómo será el coliseo que se construye frente a la Casa Blanca?

La estructura incluye un octágono profesional, gradas temporales, pantallas gigantes, iluminación especial y áreas para transmisión televisiva internacional.

Los organizadores buscan que el recinto tenga una apariencia similar a los grandes eventos de UFC realizados en estadios, pero adaptado a las estrictas medidas de seguridad de la Casa Blanca. La construcción se lleva a cabo en el Jardín Sur, una zona tradicionalmente utilizada para ceremonias oficiales y eventos presidenciales.

La función será transmitida por televisión y plataformas digitales a nivel mundial, con la expectativa de convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del año.

La polémica detrás de la pelea de UFC en la Casa Blanca

El proyecto no ha estado exento de controversias. Analistas políticos y comentaristas deportivos han cuestionado si una residencia presidencial debe utilizarse para albergar combates de artes marciales mixtas.

Algunos críticos consideran que el evento mezcla política, espectáculo y promoción personal del mandatario. Otros argumentan que se trata de una estrategia para conectar con sectores jóvenes y reforzar la imagen pública de Trump en un momento clave de su segundo mandato.

Incluso figuras cercanas al mundo de la UFC han descrito la función como un “gimmick” o espectáculo mediático. Sin embargo, Trump ha defendido el proyecto asegurando que será un acontecimiento único que mostrará al mundo una imagen diferente de Estados Unidos.

Más allá de la polémica, la realidad es que el 14 de junio la Casa Blanca será escenario de algo nunca antes visto: una cartelera de UFC en el corazón del poder estadounidense. Para algunos será una celebración histórica; para otros, un símbolo de cómo la política y el entretenimiento se han fusionado en la era Trump.