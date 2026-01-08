Caso Minneapolis: Casa Blanca defiende a ICE tras muerte de Renee Good

Miles de personas salieron a las calles de Minneapolis para protestar por la muerte de Renee Good. Getty Images

La Casa Blanca expresó su respaldo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de Renee Good durante un operativo migratorio en Minneapolis. El posicionamiento oficial se dio luego de que el incidente generara manifestaciones por la respuesta del presidente Donald Trump sobre el uso de la fuerza en redadas.

Funcionarios federales señalaron que, de acuerdo con la información preliminar, la agente involucrada actuó en defensa propia durante el operativo. La Casa Blanca subrayó que ICE opera bajo protocolos de seguridad y que sus agentes enfrentan escenarios de alto riesgo en tareas de cumplimiento de la ley migratoria.

El gobierno pidió evitar conclusiones anticipadas y reiteró que se permitirá a las autoridades competentes concluir la investigación antes de determinar responsabilidades.

VP Vance announces actions to investigate fraud in Minnesota and across the United States:



“We are creating a new Assistant Attorney General position...it is going to be a nationwide effort because unfortunately, the American people have been defrauded in a very nationwide way.” pic.twitter.com/aMqUpz52Yg — Vice President JD Vance (@VP) January 8, 2026

El operativo de ICE en Minneapolis

El incidente ocurrió en un barrio residencial de Minneapolis durante una redada migratoria. Según la versión oficial difundida por autoridades federales, Renee Good se encontraba dentro de un vehículo y presuntamente intentó huir, lo que derivó en el uso de fuerza letal.

Hasta el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales o administrativas. Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo revisión.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el caso es analizado conforme a los procedimientos internos y la ley federal. La revisión incluye testimonios, reportes oficiales y material audiovisual, de existir, para esclarecer los hechos.

ICE informó que colaborará con las autoridades y que, mientras tanto, los operativos migratorios continúan como parte de la estrategia federal vigente.

La joven Renee Good murió por los disparos de un agente de ICE durante una redada en calles de Minneapolis. Getty Images / MediaNews Group/Los Angeles Dail Ampliar

Reacciones y contexto político

La muerte de Renee Good provocó protestas y críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes exigen transparencia y rendición de cuentas. En contraste, el respaldo de la Casa Blanca refleja la postura del gobierno de defender a las fuerzas federales en un clima político polarizado.

El caso se suma a otros episodios recientes que han intensificado el debate sobre límites del uso de la fuerza, la actuación de ICE y el impacto de las redadas en comunidades locales.

Aunque el gobierno federal ya fijó su postura de apoyo a ICE, el desenlace legal permanece abierto. La investigación será determinante para establecer responsabilidades y el alcance de las acciones durante el operativo.