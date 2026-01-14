Título: ¿De qué conversaron Trump y Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que sostuvo “una larga conversación” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que todo “va muy bien” con ese país.

Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas, creo que todo anda muy bien con Venezuela" — Declaró Trump desde el Despacho Oval a periodistas

¿Cómo calificó Trump el encuentro con la presidenta interina?

Trump describió a Delcy Rodríguez como “una persona formidable”, un día antes, de recibirla en la Casa Blanca.

Por su parte, la Presidenta interina de Venezuela, dio a conocer a través de su cuenta en “X” que la conversación se desarrollo en un marco de respeto mutuo.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

¿Cómo llegó Delcy Rodríguez a la presidencia interina?

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales de Estados Unidos capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.