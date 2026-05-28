“Alien”: la palabra usada por la Casa Blanca contra migrantes y que nació hace siglos como “extranjero”

La Casa Blanca insiste en ser el centro de atención con decisiones más polémicas que políticas. Vuelve al ataque tras utilizar la palabra “alien” para referirse a personas migrantes, una expresión que históricamente ha formado parte de las leyes de inmigración en Estados Unidos, pero que hoy es vista por organizaciones civiles como deshumanizante.

La controversia creció luego de que funcionarios y políticos, mayormente miembros del grupo MAGA, defendieran las deportaciones masivas bajo el argumento de que quienes ingresan sin autorización “no pertenecen aquí”.

Aunque actualmente en la mayoría relaciona la palabra “alien” con extraterrestres, el origen real de la palabra está ligado al concepto de “extranjero”. El término proviene del latín alienus, derivado de alius, que significa “otro” o “ajeno”. Con el paso de los siglos llegó al inglés medieval para describir a personas que no pertenecían a un territorio o nación.

Mx - Casa Blanca contra migrantes / Pascal Deloche Ampliar

Qué significa “alien” en las leyes migratorias de EU

En Estados Unidos, la palabra “alien” quedó integrada durante décadas en leyes y documentos oficiales relacionados con inmigración. La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, conocida como Immigration and Nationality Act (INA), utilizó términos como “illegal alien” y “resident alien”, expresiones que también aparecieron en regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) e incluso en categorías fiscales del IRS como “nonresident alien”.

Sin embargo, el uso político del término ha cambiado su percepción pública. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos comno la American Civil Liberties Union consideran que llamar “aliens” a los migrantes contribuye a estigmatizarlos, al asociarlos con alguien “ajeno” o incluso “inhumano”. Por esa razón, agencias federales y medios de comunicación comenzaron a reemplazarlo por términos como “migrante”, “persona indocumentada” o “no ciudadano”.

Así cambió el significado de “alien” en el tiempo

El sentido relacionado con seres de otros planetas apareció mucho después. De acuerdo con registros etimológicos y diccionarios históricos del idioma inglés, el uso de “alien” para hablar de extraterrestres se popularizó durante el siglo XX gracias al auge de la ciencia ficción en cine, literatura y televisión.

Cómo entender el término “alien”:

El término originalmente significaba “extranjero” o “forastero”

Proviene del latín alienus

Fue adoptado por leyes migratorias de Estados Unidos

Décadas después se asoció con extraterrestres

La polémica actual muestra cómo una palabra con siglos de historia sigue teniendo peso político y social en Estados Unidos, especialmente en medio de las tensiones por migración y deportaciones impulsadas desde Washington.