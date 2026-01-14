Tiroteo en Minneapolis, EEUU: Agente del ICE dispara contra venezolano tras ser agredido durante arresto

Un tiroteo ocurrido esta noche en el que estuvieron involucrados agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, Estados Unidos, dejó un saldo de un hombre baleado y un agente migratorio lesionado, informan autoridades federales.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Minneapolis?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), a las 18:50 horas, agentes del orden público federal realizaban una parada de tráfico dirigida en Minneapolis, a una persona de origen venezolano.

En un intento por evadir el arresto, el sujeto huyó del lugar en su vehículo y se estrelló contra un automóvil estacionado. El hombre bajó del vehículo y huyó a pie. En ese momento, el oficial lo alcanzó e intentó detenerlo, sin embargo, el venezolano intentó resistirse y comenzó a agredir violentamente al agente, explicó el DHS en sus redes sociales.

Durante el forcejeo, dos hombres más salieron de un apartamento cercano y comenzaron a agredir violentamente al agente de ICE, con una pala de nieve y una escoba, por lo que el migrante venezolano logró liberarse y también golpeó al elemento.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el disparo?

“Temiendo por su vida y seguridad, mientras era emboscado por tres individuos, el oficial disparó en defensa para proteger su vida”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional.

El migrante venezolano recibió un disparo en la pierna.

El reporte señala que los dos supuestos agresores huyeron y se refugiaron en su departamento, mientras que el oficial y el migrante venezolano, quien iba a ser arrestado, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

