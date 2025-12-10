María Corina Machado aparece en Oslo: La premio Nobel de la Paz 2025 salió de Venezuela con ayuda de Estados Unidos
El Comité Nobel la galardonó por su lucha contra el régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro
La opositora venezolana, María Corina Machado, apareció en Oslo, Noruega, donde horas antes su hija Ana Corina Sosa recibió en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025.
Esto, tras una salida de territorio de Venezuela apoyada, de acuerdo con información de The Wall Street Journal, por el gobierno de Estados Unidos que mantiene presión sobre el régimen de Nicolás Maduro desde agosto pasado.
Así llegó María Corina Machado a Oslo, Noruega
La ingeniera de 51 años y madre de tres hijos vive en la clandestinidad desde julio de 2024, tras las elecciones presidenciales de 2024 que desataron protestas y señalamientos de fraude al declararse ganador a Maduro Moro, líder sucesor de Hugo Chávez.
En un mensaje de voz grabado antes de volar a Oslo, Machado reveló la complejidad del viaje: “Tuvimos que pasar por muchas cosas y mucha gente arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo”.
De acuerdo con The Wall Street Journal, Machado Parisca salió de Venezuela en lancha hacia la isla de Curazao, de donde recibió apoyo del gobierno de Donald Trump para arribar a Noruega, aunque no logró llegar a tiempo para la ceremonia de los Premios Nobel.
¿Por qué María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz?
Al anunciar que decidió otorgarle el galardón, el Comité del Premio Nobel señaló que “recibe el premio por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha en favor de una transición justa y pacífica de la dictadura hacia la democracia”.
Destacó que Machado reúne los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel:
- Ha contribuido a la unión de la oposición en su país
- Se ha opuesto firmemente a la militarización de la sociedad venezolana
- Ha mantenido su apoyo constante a una transición pacífica hacia la democracia.
¿Qué premios ha ganado María Corina Machado?
La labor de Machado en Venezuela no ha pasado desapercibida en el mundo desde hace varios años:
- 2018 - La BBC la incluyó en su lista de las 100 Mujeres más influyentes del mundo, ocupando el lugar 52
- 2024 - Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que compartió junto con el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, por su valiente lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
- 2024 - Premio Václav Havel de Derechos Humanos, siendo la primer latinoamericana en recibirlo por su lucha por la democracia en Venezuela, que recibió su hija Ana Corina Sosa.
- 2025 - Premio Nobel de la Paz, que también recibió su hija Ana Corina Sosa en Oslo y que dedicó a “los héroes anónimos de la resistencia” tras la pérdida de libertades tras el inicio del régimen de Hugo Chávez en 1999.
((En Desarrollo))....