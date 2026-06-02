¿Qué provocará El Niño en 2026? La ONU alerta por fenómenos climáticos extremos

El Niño está por regresar: ONU prevé más calor, sequías e inundaciones en 2026. Getty Images

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó una nueva advertencia sobre la evolución del fenómeno climático El Niño, cuya presencia durante 2026 podría agravar los eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del mundo.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de la ONU, el calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical tiene el potencial de alterar los patrones climáticos globales y provocar consecuencias que van desde sequías prolongadas hasta lluvias torrenciales e intensas olas de calor.

La preocupación de los expertos es mayor porque este fenómeno se desarrolla en un contexto donde el planeta ya registra temperaturas históricamente elevadas debido al cambio climático provocado por la actividad humana.

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¿Por qué preocupa tanto la llegada de El Niño en 2026?

Según la ONU, El Niño influye directamente en la distribución de lluvias y temperaturas en gran parte del planeta. Su impacto puede variar según la región, pero generalmente provoca condiciones más secas en algunos territorios y precipitaciones extraordinarias en otros.

Los especialistas advierten que durante este ciclo podrían aumentar los riesgos de incendios forestales, pérdidas agrícolas, escasez de agua potable y afectaciones a ecosistemas marinos.

Además, el calentamiento adicional de los océanos podría favorecer la aparición de olas de calor marinas que afectan la biodiversidad y actividades económicas como la pesca.

Olas de calor, sequías e inundaciones: los riesgos que advierte la ONU

La ONU señala que la combinación entre El Niño y el calentamiento global podría intensificar fenómenos extremos observados en años recientes.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran:

Incremento de temperaturas récord en diversas regiones.

Sequías prolongadas que afectan cultivos y reservas de agua.

Lluvias intensas e inundaciones repentinas.

Mayor probabilidad de incendios forestales.

Impactos sobre la seguridad alimentaria y la salud pública.

Diversos organismos internacionales han insistido en que los países deben fortalecer sus sistemas de monitoreo y protección civil para responder oportunamente ante posibles emergencias climáticas.

¿Qué países podrían verse afectados por El Niño?

Aunque los efectos específicos dependen de la intensidad del fenómeno, los expertos indican que regiones de América Latina, Asia, África y Oceanía suelen experimentar cambios importantes en sus condiciones meteorológicas.

En algunos países de América Latina pueden registrarse lluvias extraordinarias e inundaciones, mientras que otras zonas enfrentan déficit de precipitaciones y periodos prolongados de sequía.

La OMM ha reiterado que ningún país está completamente aislado de las consecuencias indirectas del fenómeno, ya que los cambios climáticos impactan cadenas de suministro, producción agrícola, precios de alimentos y disponibilidad de recursos naturales.

Ante este panorama, la ONU pidió a los gobiernos acelerar medidas de adaptación climática y fortalecer la preparación ante eventos extremos. Los especialistas coinciden en que la llegada de El Niño durante 2026 podría representar una nueva prueba para la capacidad de respuesta de las autoridades frente a un planeta cada vez más afectado por el cambio climático.