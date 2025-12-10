Nobel a María Corina no afecta a Maduro; le inquieta más barco confiscado por EU: Brenda Estefan

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibió en su nombre el Premio Nobel de la Paz y se prevé se reencuentre con su madre en Oslo, Noruega. En entrevista con Carlos Loret de Mola, la internacionalista, Brenda Estefan, informó que no es importante para Nicolás Maduro, le preocupa más el barco petrolero confiscado por el ejército estadounidense porque no solo van a detener el tráfico de drogas sino también la venta de petróleo lo cual puede afectar y causar un quiebre interno.

Estefan mencionó que seguramente María Corina Machado realizará una gira por algunas capitales y dará discursos, pero no precisamente cambiará algo en Venezuela y puntualizó en que los bombardeos no garantizan la caída de un dictador por eso no son claras las decisiones del presidente de Estados Unidos Donald Trump; se requieren acciones más contundentes.

¿Cuál es el verdadero impacto internacional del Nobel para María Corina Machado?

“Los venezolanos me dicen, ya estamos cansados del ojalá. Tuvimos el ojalá cuando la protesta en las calles en 2017, en donde las fuerzas, entre comillas del orden, asesinaron a más de 100 personas y no funcionó. Tuvimos el ojalá por la vía democrática en las elecciones del año pasado. Y ahora hay este ojalá de que finalmente, a través de la presión de Estados Unidos, caiga la dictadura venezolana”. — Brenda Estefan, internacionalista

La internacionalista mencionó que cuando hay una dictadura se vuelve complicado que dejen el poder. Actualmente Nicolás Maduro es asesorado por Rusia y China y Donald Trump continúa aumentando la presión sobre el régimen venezolano con la recompensa de 25 millones de dólares y el despliegue militar sin precedentes, sin embargo, sus amenazas no se han cumplido.

¿Puede Maduro tomar acciones contra María Corina Machado?

“Trump se va con las manos vacías después de haber dicho que los días de Maduro estaban contados, que iba a haber acciones en tierra, pues podrá cantar una falsa victoria, pero claramente no era el objetivo deseado… los estadounidenses sí están en contra de Maduro, pero no a favor de una intervención militar. Y si hubiese un acto en contra de María Corina, esto desde luego podría mover la aguja”. — Brenda Estefan, internacionalista

Sobre si Nicolás Maduro pudiera hacer algo en contra de María Corina Machado la internacionalista dijo que en este momento no porque podría tener afectaciones en la opinión pública o con algunos países. Para llegar a Oslo tuvo que trasladarse en lancha por eso fue un trayecto tan largo y no pudo llegar a la ceremonia.

