Acción Nacional está con Maru Campos, ella está en legalidad: Kenia López

Luego de que la Fiscalía General de la República emitiera citatorios para testificar para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como a su homólogo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al igual que a nueve personajes de su círculo cercano, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que querer empatar cartones, es “ofensa a la inteligencia de los mexicanos” que saben de qué lado está la legalidad.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así Las Cosas”, Kenia López recalcó que “no es lo mismo lo que está sucediendo en Sinaloa y lo que ha hecho nuestra gobernadora Maru Campos que destruyó un narcolaboratorio y con eso salvó la vida de los mexicanos, garantizó paz en su estado y por supuesto en el país, y, por otro lado, tratar de comprar a políticos que han sido señalados por narcotráfico”.

¡Con el PAN, Chihuahua se defiende! 🔵🇲🇽



En rueda de prensa, desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, nuestro Presidente Nacional, @JorgeRoHe, acompañado de @ddanielaa, presidenta del @PAN_Chihuahua_, respaldan a nuestra gobernadora @MaruCampos_G, ante la persecución política… pic.twitter.com/YgOTnuZSaD — Acción Nacional (@AccionNacional) May 25, 2026

¿Por qué respaldó a Maru Campos?

La presidenta de la Cámara de Diputados aseguró que por esto “Acción Nacional lo ha dicho: respaldamos a Maru Campos porque sabemos que está del lado de la legalidad” y pidió que “los servidores públicos se pongan a trabajar y no a coaligar con los cárteles”, pues señaló que “el recamo de años de políticos ligados al narco hoy es lastimosa realidad” y que “esa pésima decisión lastima a los mexicanos” y solo la toman los políticos que buscan poder, dinero y privilegios.

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¿Qué señaló sobre el Congreso y la seguridad?

Llamó a no normalizar la falta de seguridad que aqueja al 30% del territorio y lamentó que en el periodo de sesiones los legisladores se vayan a reunir solo para buscar elecciones a modo, incluso con buscar la creación de un sistema de verificación de candidaturas.

Desde la Comisión Permanente del Senado, Kenia López Rabadán confirmó que el senador morenista Enrique Inzunza no se presentó este día a trabajar.

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