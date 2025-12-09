¿María Corina Machado al exilio?: Esto se sabe de los planes de la opositora de Maduro en Venezuela

María Corina Machado sigue sin ser vista en Oslo, Noruega, donde se espera que este 10 de diciembre reciba el Premio Nobel de la Paz 2025, en una ceremonia a la que confirmó su asistencia.

Machado, líder de la oposición contra Nicolás Maduro, no ha sido vista en la capital de Noruega, e incluso su hijo declaró que no sabe dónde está, por lo que en algunos círculos se comenzó a hablar de un posible exilio.

Venezolanos festejan el Premio Nobel Paz 2025 otorgado a la opositora María Corina Machado por su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. / picture alliance Ampliar

Te puede interesar: María Corina Machado: ¿Por qué no fue candidata a la presidencia de Venezuela?

¿María Corina Machado se decide por el exilio?

La opositora venezolana de 58 años tenía pactada una conferencia de prensa este martes, misma que el Instituto Nobel canceló después de aplazarla sin dar a conocer los motivos.

Enmedio de la incertidumbre por su asistencia a los Premios Nobel, su exjefa de campaña, Magalli Meda, ya dejó en claro que la líder opositora de Venezuela no contempla la opción del exilio.

Machado vive en la clandestinidad en Venezuela desde agosto de 2024, luego de las elecciones presidenciales donde Nicolás Maduro fue declarado ganador enmedio de acusaciones de fraude electoral.

Te puede interesar: María Corina Machado pide a México “abrir los ojos” ante la crisis que vive Venezuela

Las complicaciones del viaje de Machado a Oslo

María Corina Machado enfrenta más de un obstáculo para llegar a Noruega desde Venezuela, donde el régimen la acusa de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro aunque no ha confirmado abiertamente que exista una orden de captura en su contra.

Sin embargo, a partir de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024, el régimen venezolano inició una persecución en la que fueron detenidos numerosos dirigentes de Vente Venezuela.

Adicionalmente juega en su contra el bloqueo aéreo y el cerco por mar con el envío de militares que impuso Estados Unidos para mantener la presión de Trump sobre Maduro, de quien dijo “tiene los días contados”.

Venezuela comenzó a entrenar a civiles en Caracas ante la tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Ampliar

¿María Corina Machado es de derecha o izquierda?

La líder de oposición ha definido su ideología política como liberal, algo que enarbola en el movimiento que fundó: Vente Venezuela.

Esto, debido a que está a favor de causas como:

El matrimonio entre personas del mismo sexo

Despenalización del consumo de la marihuana (con fines medicinales)

La economía de libre mercado

La privatización de Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Sin embargo, en el tema del aborto se ha decantado por limitarlo a casos de violación.

Síguenos en Google News y encuentra más información