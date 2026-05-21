Fuga de talento en Laguna Verde: Exdirectivo de CFE advierte riesgos en la central nuclear

Laguna Verde, la única central nuclear del país, perderá personal altamente especializado y experiencia técnica, tras la reforma al Artículo 127 constitucional.

¿Cómo afectaría la reforma al personal especializado?

En entrevista con Carlos Loret de Mola el líder de la Alianza Nacional de Jubilados y exdirectivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Velázquez, dijo que el cambio en el Artículo 127 significa que las condiciones laborales que fueron asignadas cuando iniciaron la carrera laboral están cambiando y aunque el impacto en problemas humanos no es inmediato, hay que prevenir situaciones de alto riesgo.

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“De acuerdo a la normatividad que los organismos internacionales de energía atómica establecen que se debe de cumplir una serie de requisitos en cuanto a la parte técnica, pero también hacia la parte humana, que es quien toma las decisiones para poder operar la central generadora y al estar evaluando el impacto de la retroactividad, de la reforma del Artículo 127 sí tiene un impacto evidentemente en el capital intelectual, el capital humano, responsable de operar, mantener y de reaccionar ante condiciones críticas de emergencia en la toma de decisiones”. — Enrique Velázquez, líder de la Alianza Nacional de Jubilados y exdirectivo de la CFE

🔴Laguna Verde, la única central nuclear del país, perderá personal altamente especializado y experiencia técnica, tras la reforma al Artículo 127 constitucional.#AlAire | Ing. Enrique Velázquez, líder de la Alianza Nacional de Jubilados y ex directivo de #CFE. Fue candidato a… pic.twitter.com/KS9n9XtOju — W Radio México (@WRADIOMexico) May 21, 2026

¿Por qué alertan sobre una fuga de talento en Laguna Verde?

Velázquez dio a conocer que cambiaron las reglas para los jubilados de Laguna Verde de todo el sector energético, que aunque ya no operan la central nuclear participan en capacitaciones y asesorías especializadas brindando su experiencia al nuevo sector energético del país por eso es importante denunciar que lo que se les prometió fue modificado; una de las razones fundamentales para alertar, es que compañeros que les faltan 4 o 5 años para jubilarse no podrán hacerlo porque habrá una grave reducción de talento.

“Ahorita esa fuga de talento va a empezar a irse y entonces, ¿quién va a ocupar esos puestos que son los que toman las decisiones en las condiciones críticas, en las condiciones de emergencia?... todo esto va a depender de cómo se empiece a gestionar, y va a depender también de la reacción que los compañeros que están en activo tomen esas decisiones”. — Enrique Velázquez, líder de la Alianza Nacional de Jubilados y exdirectivo de la CFE

¿Qué organismos internacionales fueron notificados?

El líder de la Alianza Nacional de Jubilados mencionó que sus compañeros jubilados de la nucleoeléctrica Laguna Verde generaron un documento y se lo entregaron a la Agencia Internacional de Energía Atómica y a otras entidades que se encargan de evaluar las condiciones para evitar accidentes o alguna situación por eso es importante resaltar que lo que ocurre es un riesgo porque no es solo el ajuste de pensiones sino un tema de seguridad nacional.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret:



➡️El secretario de Seguridad Nacional de Trump está de visita en México y el tema Rocha Moya está sobre la mesa.



➡️Sheinbaum y su secretario de Seguridad, García Harfuch, se contradicen sobre quién está cuidando a Rocha Moya.



➡️Y el descaro… pic.twitter.com/aDU6r8UPVo — W Radio México (@WRADIOMexico) May 21, 2026

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