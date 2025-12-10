¡Frustración y fraude! Cancelan preventa de boletos para el México vs Portugal en el Estadio Banorte

Filas falsas, páginas clonadas y cambio de fecha marcaron esta preventa para partido entre el tricolor y Portugal

Miles de aficionados del fútbol que esperaban con ilusión adquirir boletos para el esperado partido de México vs Portugal en la reinauguración del ahora llamado Estadio Banorte, terminaron frustrados y molestos.

La razón: Fanki, la boletera oficial del encuentro, primero pospuso y luego canceló la preventa de boletos programada para hoy a las 9:30 de la mañana.

Inicialmente, Fanki informó por medio de redes sociales que la preventa se realizaría más tarde, argumentando “un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad de nuestra plataforma”.

Sin embargo, el caos no terminó ahí. Cuando los fanboleros ingresaron al sitio para unirse a la fila virtual, de inmediato comenzaron las advertencias: se trataba de una fila falsa. Muchos internautas que llegaron al final solo encontraron un “error”, confirmando la falla del sistema.

Te podría interesar: Colapsa preventa México vs Portugal: Fanki vuelve con fila virtual gigante y más de 50 minutos de espera

El Engaño: Venta de Boletos Falsos y Transferencias

El asunto se tornó turbio cuando se reportó que varios de los que estaban en una fila lograron avanzar y acceder a una supuesta compra, que terminó tratándose de una estafa, pues no había un sistema de pago oficial, sino que se solicitaba realizar una transferencia bancaria directa para “asegurar” los lugares.

Así aparecía la página al momento de "realizar la compra" Ampliar

Estos reportes de boletos falsos y peticiones de transferencia también se dieron por medio de redes sociales, encendiendo las alarmas entre la comunidad de aficionados que buscan asistir al México vs Portugal en el Estadio Banorte.

@VILLALVAZO13 Buen día. Hay una página falsa de fanki, que solicita pago por transferencia bancaria por supuesta saturación del sistema para la compra de boletos para el partido de México. La escriben fankii (con doble ii) — Sinuhee Villeda (@SinuheeV) December 10, 2025

Está también , cuidado. Piden datos y transferencias. pic.twitter.com/b80yjWO9Xi — EMK Sil3nc3 (@EMK_Sil3nc3) December 10, 2025

También puedes leer: Hugo Sánchez sobre la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “No tenemos grandes figuras, pero se puede lograr con trabajo en conjunto”

Profeco exige claridad

En este punto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino en la conversación y le exigió a Fanki claridad inmediata sobre la situación.

“Instamos a la boletera Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de fútbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces”.

🚨Aviso importante🚨



Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces.



Además, se exhorta a… pic.twitter.com/nLij1zZvWk — Profeco (@Profeco) December 10, 2025

Aproximadamente 50 minutos después del posicionamiento de Profeco, la boletera emitió un comunicado en el que confirmó que la preventa de boletos se llevará a cabo hasta mañana, debido a la detección de una vulneración en su sistema.

Comunidad Fanki: antes de la preventa México vs Portugal detectamos actividad inusual en el tráfico entrante.

Por seguridad decidimos no abrir la venta hoy.



Buscamos garantizar una experiencia segura y justa para tod@s.

Pronto anunciaremos el nuevo horario. pic.twitter.com/dvHGFz2Fun — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

La plataforma ya avisó que la nueva fecha de preventa es el 11 y 12 de diciembre en punto de las 9:00 am. Los canales oficiales de Fanki son: soporte@fanki.mx y el teléfono: +57 317 0292048.

Querida afición de la Selección de México:

La preventa Banorte de México vs Portugal queda reprogramada.



🗓️ 11 y 12 de diciembre 2025

⏰ Desde las 9:00 a.m.

📍 Partido: 28 de marzo 2026 – 19:00 hrs (CDMX)



Canales oficiales:

📩 soporte@fanki.mx

📞 +57 317 0292048 pic.twitter.com/mvg1DDIe1b — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

Se exhorta a la ciudadanía a revisar el enlace al que ingresar y verificar que estén en la página correcta de Fanki para evitar fraudes.

Síguenos en Google News y encuentra más información