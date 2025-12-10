¡Frustración y fraude! Cancelan preventa de boletos para el México vs Portugal en el Estadio Banorte
Aficionados denunciaron fallas y ventas falsas durante la preventa en la plataforma Fanki.
Miles de aficionados del fútbol que esperaban con ilusión adquirir boletos para el esperado partido de México vs Portugal en la reinauguración del ahora llamado Estadio Banorte, terminaron frustrados y molestos.
La razón: Fanki, la boletera oficial del encuentro, primero pospuso y luego canceló la preventa de boletos programada para hoy a las 9:30 de la mañana.
Inicialmente, Fanki informó por medio de redes sociales que la preventa se realizaría más tarde, argumentando “un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad de nuestra plataforma”.
Sin embargo, el caos no terminó ahí. Cuando los fanboleros ingresaron al sitio para unirse a la fila virtual, de inmediato comenzaron las advertencias: se trataba de una fila falsa. Muchos internautas que llegaron al final solo encontraron un “error”, confirmando la falla del sistema.
Te podría interesar: Colapsa preventa México vs Portugal: Fanki vuelve con fila virtual gigante y más de 50 minutos de espera
El Engaño: Venta de Boletos Falsos y Transferencias
El asunto se tornó turbio cuando se reportó que varios de los que estaban en una fila lograron avanzar y acceder a una supuesta compra, que terminó tratándose de una estafa, pues no había un sistema de pago oficial, sino que se solicitaba realizar una transferencia bancaria directa para “asegurar” los lugares.
Estos reportes de boletos falsos y peticiones de transferencia también se dieron por medio de redes sociales, encendiendo las alarmas entre la comunidad de aficionados que buscan asistir al México vs Portugal en el Estadio Banorte.
También puedes leer: Hugo Sánchez sobre la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “No tenemos grandes figuras, pero se puede lograr con trabajo en conjunto”
Profeco exige claridad
En este punto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino en la conversación y le exigió a Fanki claridad inmediata sobre la situación.
“Instamos a la boletera Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de fútbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces”.
Aproximadamente 50 minutos después del posicionamiento de Profeco, la boletera emitió un comunicado en el que confirmó que la preventa de boletos se llevará a cabo hasta mañana, debido a la detección de una vulneración en su sistema.
La plataforma ya avisó que la nueva fecha de preventa es el 11 y 12 de diciembre en punto de las 9:00 am. Los canales oficiales de Fanki son: soporte@fanki.mx y el teléfono: +57 317 0292048.
Se exhorta a la ciudadanía a revisar el enlace al que ingresar y verificar que estén en la página correcta de Fanki para evitar fraudes.