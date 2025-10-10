María Corina Machado en “shock”, tras anuncio del Premio Nobel de la Paz
La líder de la oposición al régimen en Venezuela fue sorprendida por el Premio Nobel, la deja en shock igual que a la Casa Blanca.
Por “promover los derechos democráticos de los venezolanos”, este viernes la Academia, designó a María Corina Machado, la líder opositora al régimen venezolano, como Premio Nobel de la Paz.
El Comité del Nobel afirmó: “Durante el último año, Machado se ha visto obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten”.
Machado se dijo en shock ante el inesperado galardón
Esto es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad... Yo solo soy una persona, ciertamente no merezco esto”.— Declaró María Corina Machado.
El Comité afirmó que su designación obedece a su lucha constante por “mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”.
TE PODRÍA INTERESAR: “Estoy en un lugar seguro”: María Corina Machado publica en redes luego de su detención
¿Por qué fue reconocida María Corina Machado?
Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el Comité, y afirmó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.
¿Qué destacó el Comité Noruego del Nobel?
El Comité destacó a Machado como uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes. Y subrayó su papel clave y unificador en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.
TE PODRÍA INTERESAR: Acusaciones que enfrenta María Corina Machado en Venezuela: Líder opositora fue liberada tras ser retenida
¿Cuál fue la reacción de la Casa Blanca por la protagonista del Nobel de la Paz?
Luego de la ardua labor de los Estados Unidos por hacer de su presidente punta de lanza en la persecución del Premio Nobel de la Paz, al ser mediador en el conflicto Israel-Hamás, la decepción en las declaraciones de Steven Chung, director de Comunicación de la Casa Blanca, quien expresó en redes:
“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”.