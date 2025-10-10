María Corina Machado en “shock”, tras anuncio del Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela se hizo merecedora del Premio Nobel de la Paz 2025. / Jesus Vargas

Por “promover los derechos democráticos de los venezolanos”, este viernes la Academia, designó a María Corina Machado, la líder opositora al régimen venezolano, como Premio Nobel de la Paz.

El Comité del Nobel afirmó: “Durante el último año, Machado se ha visto obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten”.

Machado se dijo en shock ante el inesperado galardón

Esto es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad... Yo solo soy una persona, ciertamente no merezco esto”. — Declaró María Corina Machado.

El Comité afirmó que su designación obedece a su lucha constante por “mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente”.

“I am just part of a huge movement. I’m humbled, I’m grateful and I’m honoured.”



This morning Maria Corina Machado was announced as this year's Nobel Peace Prize laureate.

¿Por qué fue reconocida María Corina Machado?

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el Comité, y afirmó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

¿Qué destacó el Comité Noruego del Nobel?

El Comité destacó a Machado como uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes. Y subrayó su papel clave y unificador en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.

¿Cuál fue la reacción de la Casa Blanca por la protagonista del Nobel de la Paz?

Luego de la ardua labor de los Estados Unidos por hacer de su presidente punta de lanza en la persecución del Premio Nobel de la Paz, al ser mediador en el conflicto Israel-Hamás, la decepción en las declaraciones de Steven Chung, director de Comunicación de la Casa Blanca, quien expresó en redes:

“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas. Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad. El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

