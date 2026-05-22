Ébola preocupa riesgo de contagio rumbo al Mundial, advierte infectólogo

En días recientes, las autoridades de Salud en México aseguraron en la conferencia mañanera, “estamos vigilantes y estamos preparados ante el ébola” , un mensaje que preocupa al infectólogo Francisco Moreno, quien en entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así Las Cosas”, señaló que las autoridades “no se conoce la magnitud de la enfermedad” y no están actuando en consecuencia a 19 días de que inicie el Mundial de Futbol.

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Especialista alerta por posible brote de ébola

Jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC de Observatorio afirmó “si hay un brote en algún país esto es una tragedia, porque la enfermedad tiene una mortalidad de entre el 30 y el 50%”, por lo que Estados Unidos prohibió la llegada a su territorio de gente de la República del Congo.

El divulgador de la medicina, recordó que, con el Covid, las autoridades dijeron:

Es una gripita, el calor lo va a matar, no iba a pasar nada estamos preparados, estampitas nos protegen y 800 mil muertos después…” —

“Con ébola tienes riesgo de la mitad de posibilidad de morirte, es una enfermedad que requiere terapia intensiva”, recordó que, con el covid, dos de cada 100 pacientes requerían terapia intensiva y los hospitales se saturaron, no solo en México sino en todo el mundo, por lo que aseguró “nadie puede estar preparado para una enfermedad de este tipo”.

Por ello, aunque Congo tuvo que esperar 52 años para llegar a un Mundial, ante “una enfermedad devastadora”, dijo, México debe cerrar sus fronteras a personas provenientes del Congo, como Estados Unidos.

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Riesgo ébola y contagios en eventos masivos

La preocupación por el Riesgo de ébola, no es menor, detalló: “Luego del contagio a los primeros síntomas, lo que llamamos periodo de incubación es de 2 a 21 días, los dos primeros días los síntomas pueden ser muy generales, fiebre, malestar general dolor de cuerpo, nada que te pueda decir va a ser ébola, a partir del tercer, cuarto día inician las manifestaciones gastrointestinales que son muy severas y puede haber sangrados, que eso lo hace ya muy evidente”

En un supuesto, cuestionó qué pasaría si llega una persona en periodo de incubación, pasa los filtros y a los dos días siguientes va al estadio y contagia. ¿Para qué te vas a arriesgar?

Por ello llamó a la contención con la que se han evitado brotes.

¿Qué distingue al ébola?

La gran ventaja es que este virus no se contagia como el covid , pero “se contagia por líquidos corporales, pueden ser lágrimas, saliva, orina materia fecal, vómito, sangrado, etcétera”, por ello afirma el infectólogo que “una persona que va al estadio va a estar 120 minutos al lado de otras gentes, va a estar gritando si se contagia a través de líquido y vas a estar pegado a esa gente, evidentemente existe un riesgo” .

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