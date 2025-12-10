Hija de María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en su nombre; revelan la llamada que hizo antes de volar a Oslo

Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, asiste a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la ganadora del Nobel, María Corina Machado, en el Ayuntamiento de Oslo. / Per Ole Hagen

Ana Corina Sosa, hija de la opositora venezolana María Corina Machado, recibió este miércoles el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, convirtiéndola en la séptima persona en Latinoamérica en obtener el galardón, otorgado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

En su ausencia, la mayor de los tres hijos de la opositora pronunció el discurso oficial, donde destacó las casi tres décadas de lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro, así como el trabajo que ha permitido “tejer redes de presión civil para preparar a los venezolanos para esta transición a la democracia”.

Y no se quedó ahí, porque el premio fue dedicado tanto al pueblo venezolano como a los “líderes del mundo que nos acompañaron”, palabras que fueron recibidas con una fuerte ovación.

Este premio tiene un gran significado porque le recuerda al mundo que la democracia es fundamental para la paz — Maria Corina Machado.

Watch the very moment Maria Corina Machado’s daughter Ana collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of her mother.



Machado was awarded the 2025 Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.



Learn… pic.twitter.com/gLORIbv50T — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

Revelan la llamada de Maria Corina Machado antes de salir rumbo a Oslo

A pesar de los intentos por estar presente, los periodistas de Bloomberg Eric Martin y Heide Taksdal Skjeseth revelaron que Machado abandonó Venezuela en secreto rumbo a Oslo, con ayuda interna y externa. Sin embargo, el mal clima retrasó su viaje e impidió que llegara a tiempo, según confirmó una persona cercana a ella.

Previo a abordar el avión, la líder opositora realizó una llamada de alrededor de 2:48 minutos para avisar que no lograría llegar a tiempo, detalle que el Comité Noruego del Nobel reveló más tarde.

Tan pronto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, que no veo desde hace dos años, y a tantos venezolanos-noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha — Maria Corina Machado.

Apenas unos días antes, Machado reapareció desde la clandestinidad en un video donde presentó su “Manifiesto de Libertad”, en el que advirtió al régimen de Nicolás Maduro que “el largo y violento abuso de poder del régimen está llegando a su fin”.

