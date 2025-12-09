Trump abre la puerta a una intervención militar en Venezuela: “Maduro tiene los días contados”, dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro al afirmar que no descarta una intervención militar en Venezuela. La declaración, recogida por Reuters y Politico, reactivó la alerta regional en un momento marcado por operaciones militares estadounidenses ya desplegadas en el Caribe.

Trump: “No descarto nada”

En entrevista con Politico, Trump fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de enviar tropas terrestres a Venezuela. Su respuesta fue deliberadamente ambigua: “No quiero descartar ni aprobar nada. No hablo de eso”.Además, insistió en que Maduro “tiene los días contados”, reforzando su narrativa de presión máxima.

El presidente también acusó al régimen venezolano de enviar a Estados Unidos a individuos vinculados al crimen organizado, mencionando ex reclusos, personas provenientes de instituciones psiquiátricas y miembros de redes delictivas. Según información reportada por Infobae, Trump vinculó específicamente al grupo criminal Tren de Aragua con actividades de narcotráfico continental y con el llamado Cártel de los Soles.

El mandatario defendió su postura asegurando que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato”, un comentario dirigido especialmente a comunidades venezolanas asentadas en Florida, cuya influencia electoral ha destacado en repetidas ocasiones.

Trump en entrevista para Politico Ampliar

Un contexto militar que ya está en movimiento

Las declaraciones de Trump coinciden con la operación Lanza del Sur, una estrategia militar desplegada por Estados Unidos desde el 13 de noviembre de 2025. La operación incluye:

El portaaviones USS Gerald Ford.

Un grupo de ataque con destructores, un crucero y un submarino.

Aeronaves de vigilancia y tropas adicionales.

Cerca de 15 mil militares, entre ellos unos 4 mil marines.

Washington ha informado de más de veinte operativos en el Caribe contra embarcaciones acusadas de transportar drogas hacia Estados Unidos, señalando al gobierno de Maduro como actor central en el flujo ilícito.

En paralelo, expertos consultados por medios como Infobae advierten que una posible intervención terrestre podría modificar drásticamente el mapa político y militar de América Latina, abriendo un escenario de mayor inestabilidad regional.

View of the aircraft carrier USS Gerald R. Ford / SOPA Images Ampliar

Respuesta de Venezuela y repercusión en la región

El gobierno de Nicolás Maduro calificó estas declaraciones y movimientos militares de “escalada guerrerista”. Según reportes de prensa venezolana y regional, Caracas ordenó la movilización de 200 mil militares como medida defensiva.

Mientras tanto, la Casa Blanca ha evitado detallar planes concretos. Funcionarios citados por Reuters señalan que “todas las opciones están disponibles”, pero no confirman fechas ni estrategias.

Las palabras de Trump, sumadas a un despliegue militar ya activo, colocan a Venezuela en un punto crítico de la agenda de seguridad estadounidense. La incertidumbre sobre una posible intervención terrestre alimenta tensiones diplomáticas y regionales. Aunque aún no hay señales de un movimiento inminente, el tono del presidente y la potencia del dispositivo militar en curso mantienen a gobiernos, analistas y organismos internacionales atentos ante cualquier decisión que pueda cambiar el equilibrio en el continente.