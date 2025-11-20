María Corina Machado reaparece en video para advertir el fin del régimen de Maduro y el “umbral de una nueva era”

María Corina Machado reapareció con un mensaje que augura el fin del régimen de Maduro y el inicio de una “nueva era”.

“Desde algún lugar de Venezuela”, la dirigente opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó un mensaje en el que aseguró que el país está “en el umbral de una nueva era”. En su manifiesto de libertad, publicado este martes a través de redes sociales, Machado afirmó que “este largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin”.

“Una nueva Venezuela emerge de las cenizas, renovada en espíritu y unida en propósito” — Maria Corina Machado.

Este mensaje llega en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, donde, además, según The New York Times, el presidente Donald Trump habría autorizado recientemente planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela, además de reabrir canales de comunicación con el gobierno del dictador Nicolás Maduro.

Pese a llevar más de un año escondida debido a la persecución del régimen desde los comicios de julio del año pasado, la líder venezolana expuso una serie de ideas en materia de libre mercado, economía, justicia, seguridad, innovación, libertad de expresión, reformas a las Fuerzas Armadas y, por supuesto, democracia.

El pueblo de Venezuela merece un gobierno elegido legítimamente, con la voluntad y la capacidad de garantizar la seguridad de cada ciudadano — Maria Corina Machado.

Insistió en que buscará que “el régimen criminal rinda cuentas” y recordó que “ya son más de 18 mil presos políticos que han sufrido injustamente, cada uno de ellos un testimonio de la brutalidad del régimen”.

Aunque no se refirió a la tensión actual entre el gobierno de Maduro y Estados Unidos, ni a la posibilidad de diálogo entre Trump y el chavista, aseguró que pronto:

Venezuela será un pilar de seguridad democrática y de la seguridad energética en el hemisferio occidental y un promotor del quebrantamiento de la libertad en el mundo entero. — Maria Corina Machado.

