Golpe al CJNG en Chiapas: Detienen a 12 Miembros con Armas y Equipo Táctico

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 12 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Chiapas.

A través de su cuenta de la red social “X”, el funcionario detalló que “en un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con @FGEChiapas, @FGRMexico @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y @SEMAR_mx, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al CJNG, asegurando armas largas y cortas, vehículos narcóticos y equipo táctico”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Coche bomba estalla en Coahuayana, Michoacán y deja al menos 3 muertos y 6 heridos

Agradeció la acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, ya que dijo “se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas”.

¿Qué ocurrió en el operativo de Sinaloa?

También informó que en Los Mochis, Sinaloa, en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y la secretaria de Seguridad se detuvo a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kg de metanfetamina ocultos, un tractocamión Volvo con caja refrigerada.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Suman 5 personas fallecidas por ataque en Coahuayana, Semar refuerza seguridad

Con esta acción, García Harfuch enfatizó, que se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles.

Síguenos en Google News y encuentra más información