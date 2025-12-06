Suman 5 personas fallecidas por ataque en Coahuayana, Semar refuerza seguridad

Aeronaves y personal médico de la Semar fueron desplegados a la zona del siniestro que deja 5 personas muertas y cinco heridas.

La SEMAR, (Secretaría de Marina Armada de México) dio a concer que luego del evento registrado en el municipio de Coahuayana, Michoacán, que deja ya cinco personas fallecidas y cinco más lesionadas.

La Secretaría de Marina–Armada de México informa:



Derivado del evento registrado este día en el municipio de Coahuayana, Michoacán, personal naval activó de inmediato los protocolos de apoyo y de coordinación interinstitucional.



En coordinación con la Décima Sexta Zona Naval, Semar desplegó 205 elementos en la zona para el reforzamiento de seguridad, 5 aeronaves navales para la atención de las personas heridas, así como 3 helicópteros M-17 con personal médico de enfermería y apoyos de evaluación médica, así como fuerzas de reacción aerotransportada en un helicóptero partner con personal médico especializado, al igual que un Black Hawk con personal de sanidad naval.

De igual manera, los hospitales navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas fueron alertados para recibir y brindar atención médica a quienes así lo requieran.

Además de la presencia de personal de la Fiscalía General de la República, en la zona siniestrada permanecen elementos de la Décima Sexta Zona Naval, manteniendo la perimetral y apoyo en los accesos carreteros a fin de facilitar las labores de emergencia.

Hasta el momento se sabe de tres personas muertas, dos de ellas se encontraban en el vehículo que fue hecho estallar, sin que se conozca su identidad.

