Abaten a Pedro Inzunza “El Pichón” de la facción del “Chapo Isidro”, durante enfrentamiento en Sinaloa; era buscado por EEUU

Durante dos cateos a domicilios en Sinaloa, se registró un enfrentamiento en el que fue abatido Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, perteneciente a la facción del “Chapo Isidro”, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La primera acción ocurrió durante un operativo en Sinaloa realizado por fuerzas federales.

Autoridades detallaron que durante los recorridos de seguridad, personal naval fue agredido con disparos de arma de fuego.

En respuesta, los marinos repelieron la agresión y lograron controlar la situación.

DETENIDOS Y ASEGURAMIENTOS

En el operativo fueron capturados Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu”, señalado como operador logístico, y Miguel Ángel Villalba Castillo, identificado como sicario de la célula.

También se aseguraron tres armas cortas, una granada y una bolsa con aproximadamente un kilo de pastillas de fentanilo.

Las autoridades informaron que los cateos se realizaron en inmuebles ubicados en los municipios de Guasave y Ahome, donde además se aseguraron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares.

También fueron localizados dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas, en los que se decomisaron un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diversos recipientes.

En esta operación participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República.

EEUU BUSCABA A “EL PICHÓN”

El operativo ocurre meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, “Pichón”, en mayo de 2025.

La acusación señala que ambos podrían enfrentar una condena de cadena perpetua, con un mínimo de 20 años de prisión, además de una multa de hasta 20 millones de dólares.

