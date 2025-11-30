“Los Erre”, grupo criminal del CJNG, responsable del asesinato del alcalde Carlos Manzo, confirma SSPC

URUAPAN, MICHOACÁN, 08OCTUBRE2025.- Carlos Manzo, actual alcalde del municipio, denunció que 200 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que habían llegado recientemente a Uruapan como refuerzo, fueron retirados sin previo aviso. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

El grupo criminal “Los Erre”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), está implicado en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, perpetrado el pasado 1 de noviembre, así lo informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que esta célula criminal con dominio en municipios de Michoacán, está relacionado “de manera directa con el homicidio de Manzo y con otros delitos”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su participación en la conferencia de este domingo donde continuaron informado sobre las actividades de seguridad en Michoacán. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿QUIÉNES LIDERAN EL GRUPO CRIMINAL “LOS ERRE”?

García Harfuch detalló que “Los Erre” es un grupo delictivo liderado por los hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias “R-1”, Rafael Álvarez Ayala, alias “R-2” y Jesús Santiago Álvarez Ayala.

“Los tenemos vinculados y relacionados, de manera directa, con el homicidio del presidente municipal y con otros delitos” — , declaró.

El encargado del Gabinete de Seguridad, resaltó la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del crimen contra Carlos Manzo, quien “coordinaba la célula agresora desde una aplicación de mensajería cifrada”.

Jorge Armando ‘N’, es uno de los líderes de la célula delictiva que orquestó el ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y confirmó que su jefe es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, del Cártel Jalisco Nueva Generación. FOTO: SECRETARÍA SEGURIDAD MICHOACÁN/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Destacó que ‘El Licenciado’, ya fue vinculado a un proceso penal y permanece recluido en el Penal de Máxima seguridad ‘El Altiplano’.

El funcionario informó que por este caso, se han detenido siete policías municipales, escoltas del propio alcalde Carlos Manzo, por su implicación en el crimen, además de un reclutador de personas en centros de rehabilitación para estructuras criminales, identificado como Jaciel Antonio ‘N’, alias ‘El Pelón’.

AVANCES EN EL PLAN MICHOACÁN

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, destacó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las distintas agencias que integran el Gabinete de Seguridad, continuarán supervisando avances en el marco del Plan Michoacán, implementado para mejorar la seguridad en la región, tras este crimen que ha sacudido al país.

“Reiteramos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional” — , afirmó.

El funcionario, señaló que tras el asesinato de Manzo, se incrementó la seguridad en Michoacán con 2.514 agentes de la SSPC, Guardia Nacional, Marina y Defensa.

Entre los resultados, detalló que del 10 al 26 de noviembre, se detuvieron a 134 personas por delitos de alto impacto.

Además, afirmó que la estrategia de seguridad en la entidad, ha permitido reducir los homicidios, de 111 en septiembre a 58 en noviembre.

