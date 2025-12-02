Declaración de Joaquín Guzmán López sobre “El Mayo” blinda a gobierno de EU por intervenir en su captura de forma ilegal: Eduardo Guerrero
El experto Eduardo Guerrero afirmó que la confirmación de la carta redactada por “El Mayo” Zambada es un blindaje legal para Estados Unidos, mientras que la ruptura del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG.
#Entrevista con Eduardo Guerrero
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La confirmación de la carta escrita por Ismael “El Mayo” Zambada realizada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, representa un blindaje legal para las autoridades estadounidenses, de acuerdo con el experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional, Eduardo Guerrero. En entrevista con Carlos Loret de Mola, explicó que con ello se evita que puedan ser vinculados o responsabilizados por acciones relacionadas con el Chapito, al impedir acusaciones por una presunta intervención ilegal en territorio extranjero.
“Legalmente no hay manera que los puedan, digamos, vincular o responsabilizar de las acciones del Chapito, y creo que se están ahorrando acusaciones de haber ellos intervenido en un acto ilegal, que es la sustracción de una persona en un país extranjero”.— Eduardo Guerrero, experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional
TE PUEDE INTERESAR: Senado recorta de 43 a 10 la lista de aspirantes a la FGR; Ernestina Godoy se mantiene entre los primeros perfiles
Separación del Cártel de Sinaloa fortaleció al CJNG
Guerrero señaló que la ruptura interna del Cartel de Sinaloa derivó en el fortalecimiento y expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que definió como “un enemigo formidable para el Estado Mexicano”. Afirmó que la organización se volvió dominante y prácticamente imposible de neutralizar sin apoyo de Estados Unidos, lo que desencadenó una crisis de violencia inédita en el país.
El especialista añadió que la comunicación entre el hijo de “El Chapo” y el FBI pudo darse ante la expectativa de una condena menor, ya que Guzmán López “quiere rehacer su vida” y dejar de vivir escondido. Sin embargo, subrayó que fiscales y jueces estadounidenses no pueden admitir una participación de su gobierno en estas acciones.
Señalamientos al gobierno mexicano y vacío de control en Sinaloa
Guerrero afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo responsabilidad en las decisiones tomadas por Estados Unidos, pues intentaron convencer a México de colaborar en la captura de “El Mayo”, pero no hubo interés. Esa falta de acción —dijo— detonó una crisis de violencia en Sinaloa impulsada por la segunda organización criminal más grande del país.
“La 4T le entregó el gobierno de Sinaloa al Cártel de Sinaloa; cuando se pelean los del cártel, el gobierno queda como espectador y ya no puede recuperar ese poder que cedió”.— Eduardo Guerrero, experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional
En cuanto a la presunta reunión entre Héctor Melesio Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya, señaló que se trata de un tema delicado que implica responsabilidad de la Fiscalía de Sinaloa, aunque el Gobierno Federal ha optado por dejarlo de lado.