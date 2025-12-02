Declaración de Joaquín Guzmán López sobre “El Mayo” blinda a gobierno de EU por intervenir en su captura de forma ilegal: Eduardo Guerrero

La confirmación de la carta escrita por Ismael “El Mayo” Zambada realizada por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, representa un blindaje legal para las autoridades estadounidenses, de acuerdo con el experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional, Eduardo Guerrero. En entrevista con Carlos Loret de Mola, explicó que con ello se evita que puedan ser vinculados o responsabilizados por acciones relacionadas con el Chapito, al impedir acusaciones por una presunta intervención ilegal en territorio extranjero.

“Legalmente no hay manera que los puedan, digamos, vincular o responsabilizar de las acciones del Chapito, y creo que se están ahorrando acusaciones de haber ellos intervenido en un acto ilegal, que es la sustracción de una persona en un país extranjero”. — Eduardo Guerrero, experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional

Separación del Cártel de Sinaloa fortaleció al CJNG

Guerrero señaló que la ruptura interna del Cartel de Sinaloa derivó en el fortalecimiento y expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que definió como “un enemigo formidable para el Estado Mexicano”. Afirmó que la organización se volvió dominante y prácticamente imposible de neutralizar sin apoyo de Estados Unidos, lo que desencadenó una crisis de violencia inédita en el país.

“Es impensable que esto se hizo sin Estados Unidos, pero lo cierto es que se cansaron de pedir la detención de un criminal y al final se pasaron por el arco del triunfo al gobierno de México. Lo dicho por el hijo del Chapo confirma la carta que escribió el Mayo”: @laloguerrero en… https://t.co/XwywdyxRtn — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) December 2, 2025

El especialista añadió que la comunicación entre el hijo de “El Chapo” y el FBI pudo darse ante la expectativa de una condena menor, ya que Guzmán López “quiere rehacer su vida” y dejar de vivir escondido. Sin embargo, subrayó que fiscales y jueces estadounidenses no pueden admitir una participación de su gobierno en estas acciones.

Señalamientos al gobierno mexicano y vacío de control en Sinaloa

Guerrero afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo responsabilidad en las decisiones tomadas por Estados Unidos, pues intentaron convencer a México de colaborar en la captura de “El Mayo”, pero no hubo interés. Esa falta de acción —dijo— detonó una crisis de violencia en Sinaloa impulsada por la segunda organización criminal más grande del país.

“La 4T le entregó el gobierno de Sinaloa al Cártel de Sinaloa; cuando se pelean los del cártel, el gobierno queda como espectador y ya no puede recuperar ese poder que cedió”. — Eduardo Guerrero, experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional

En cuanto a la presunta reunión entre Héctor Melesio Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya, señaló que se trata de un tema delicado que implica responsabilidad de la Fiscalía de Sinaloa, aunque el Gobierno Federal ha optado por dejarlo de lado.

