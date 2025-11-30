Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto operador del CJNG y reclutador de sicarios homicidas de Carlos Manzo

El presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, Jaciel Antonio “N”, conocido como “El Pelón”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el crimen contra Carlos Manzo, al reclutar a los sicarios que asesinaron al alcalde de Uruapan.

Durante la audiencia, el juzgador consideró suficientes los elementos aportados para procesar a este sujeto, por el delito de extorsión.

PRUEBAS Y SEÑALAMIENTOS DE LA FISCALÍA

El juez ratificó que existieron datos de prueba sobre el intento de extorsión contra la madre de uno de los jóvenes implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, a quien “El Pelón” presuntamente le exigió dinero.

De acuerdo con estos reportes, la Fiscalía sostiene que Jaciel Antonio “N” habría reclutado a Víctor Ubaldo “N” y Fernando “N”, presuntos partícipes en el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

Durante la audiencia, la defensa del imputado argumentó que su detención fue arbitraria, resultado de una denuncia anónima sin validez legal y careció de sustento para atribuirle el presunto cohecho, ya que solamente se le halló droga y un teléfono celular, pero no dinero en efectivo.

A pesar de los señalamientos legales, el juez consideró que la acusación por extorsión se sustentaba en pruebas pertinentes.

El acusado tendrá un plazo legal de tres días para apelar la determinación judicial.

