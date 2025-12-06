Coche bomba estalla en Coahuayana, Michoacán y deja al menos 3 muertos y 6 heridos

Coche bomba estalló en inmediaciones del cuartel de la policía de Cohuayana, Michoacán, dejando la cifra preliminar de dos víctimas mortales

Delincuentes hicieron estallar un coche bomba a las afueras de las instalaciones de la policía comunitaria en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

El reporte es de tres personas fallecidas y seis lesionados.

Las fuerzas de seguridad federales y estatales ya se encuentran en el lugar haciendo la valoración y desplegando todo un operativo para dar con los responsables.

La explosión ocurrió frente a la entrada de la policía comunitaria en Coahuayana. Ampliar

¿Qué se sabe del ataque?

La explosión ocurrió frente a la entrada de la policía comunitaria en Coahuayana.

Hasta el momento las autoridades confirman dos muertos y al menos diez heridos.

¿Qué acciones emprendieron las autoridades?

Fuerzas de seguridad federales y estatales se movilizaron de inmediato al sitio.

Se desplegó un operativo para asegurar la zona y buscar a los responsables.

