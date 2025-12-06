Coche bomba estalla en Coahuayana, Michoacán y deja al menos 3 muertos y 6 heridos
Un coche bomba estalló afuera de las instalaciones de la policía comunitaria en Coahuayana; el saldo preliminar es de tres personas fallecidas y 6 lesionados.
Delincuentes hicieron estallar un coche bomba a las afueras de las instalaciones de la policía comunitaria en el municipio de Coahuayana, Michoacán.
El reporte es de tres personas fallecidas y seis lesionados.
Las fuerzas de seguridad federales y estatales ya se encuentran en el lugar haciendo la valoración y desplegando todo un operativo para dar con los responsables.
TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto operador del CJNG y reclutador de sicarios homicidas de Carlos Manzo
¿Qué se sabe del ataque?
- La explosión ocurrió frente a la entrada de la policía comunitaria en Coahuayana.
- Hasta el momento las autoridades confirman dos muertos y al menos diez heridos.
TE PUEDE INTERESAR: Plan Michoacán, “acto de desesperación de la Presidenta”: empresario aguacatero de Uruapan
¿Qué acciones emprendieron las autoridades?
- Fuerzas de seguridad federales y estatales se movilizaron de inmediato al sitio.
- Se desplegó un operativo para asegurar la zona y buscar a los responsables.
ahz.