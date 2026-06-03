“¡Que viva el ajolote!”: Clara Brugada reinaugura Cuemanco antes de concluir las obras

Entre canales que aún muestran residuos plásticos y un mercado de comida que todavía no cuenta con locatarios, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reinauguró el Embarcadero Cuemanco y defendió la “ajolotización” que inunda la infraestructura de la Ciudad de México.

Tras hacer un breve paseo en trajinera y un recorrido por el nuevo mercado de comida de este lugar, la mandataria retomó la polémica en torno a las pinturas del ajolote que hay en toda la ciudad.

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¿Qué dijo Clara Brugada sobre las pinturas de ajolotes?

Y es que en el rehabilitado embarcadero lo que se ve por todos lados son esculturas de ajolote de todo tipo y de todos tamaños.

“Cuando dicen que sólo pintamos ajolotes, es ocultar deliberadamente el trabajo que hacemos para conservarlos, quienes afirma que sólo nos dedicamos a pintar desinforman o están desinformados, manipulan o están manipulados, o simplemente mienten para desacreditar el trabajo de nuestro gobierno Y ¡que viva el ajolote!”. —

La mandataria dijo que pronto se verán resultado sobre la conservación que este anfibio en la ciudad, que -aseguró- es estudiado por la comunidad científica. Por eso, dijo, “impulsamos la recuperación de 30 sitios chinamperos para la reintroducción del ajolote”.

¡Inauguramos el Nuevo Embarcadero de Cuemanco!



Entregamos esta obra permanente que mejorará las condiciones y la economía de miles de familias en la @XochimilcoAl. Invertimos $90 millones en esta renovación que beneficiará a más de 2 mil familias y a los visitantes nacionales y… pic.twitter.com/WhKlrTb218 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 3, 2026

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¿Por qué el ajolote es una especie relevante para la ciudad?

“Ha fascinado a científicos de todo el mundo por su capacidad casi única de regenerar extremidades completas parte de su corazón o del cerebro. ¡Imagínense los ajolotes! Él ajolote no solo es un emblema de nuestra ciudad y una metáfora de transformación, es también una especie de relevancia científica mundial que parece incomodar a algunos”.

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¿Qué incluye la rehabilitación del Embarcadero Cuemanco?

La obra no esta concluida al 100 por ciento, aun hay espacios por terminar-, el canal no está limpio -aún se pueden ver botellas de PVC flotando en el agua- y los locales del mercado de comidas no tienen las instalaciones adecuadas.

Sin embargo, la jefa de Gobierno afirmó que esta obra ya beneficia a más de 2 mil familias, y auguró que las 216 trajineras van servir para el medio millón de visitantes que se esperan a lo largo del año.

La inversión de la rehabilitación fue de 90 millones de pesos.

“Se realizó una intervención de más de 50 mil m², se construyeron 74 locales, se instalaron luminarias LED, se sembraron 55 mil plantas, de las cuales 40 mil son flores que atraen abejas colibríes y mariposas lo que ayuda a la recuperación de la fauna de este lugar”. —

Asimismo se rehabilitaron 15 mil m² de áreas verdes.

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