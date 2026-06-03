¿Cuándo van a terminar los bloqueos de la CNTE? CDMX vive hoy miércoles una jornada violenta

Hoy hubo una jornada violenta de la CNTE en la SEP en CDMX. Getty Images

La Ciudad de México vive este miércoles una de las jornadas más tensas del conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno federal. Bloqueos, protestas, afectaciones viales y actos de violencia marcaron el día, mientras miles de capitalinos se preguntan cuándo terminarán las movilizaciones que han paralizado importantes puntos de la capital.

Hasta el momento, no existe una fecha oficial para el fin de los bloqueos. La CNTE mantiene su paro nacional indefinido y ha advertido que continuará con las protestas hasta que sus demandas sean atendidas por el Gobierno federal. Entre sus principales exigencias se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios al sistema de pensiones y un incremento salarial superior al ofrecido por las autoridades.

Este 2026, el conflicto ha cobrado especial relevancia debido a la cercanía del Mundial de Futbol, evento que comenzará en pocos días y que tendrá a la Ciudad de México como uno de sus principales escenarios.

¿Qué ocurrió hoy en las protestas de la CNTE?

La jornada de este miércoles escaló de manera importante cuando integrantes de la CNTE ingresaron a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas sobre Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez.

Reportes de medios nacionales señalan que manifestantes derribaron accesos, ingresaron al inmueble y provocaron daños materiales. También se registraron pequeños incendios y afectaciones dentro de las instalaciones. Una elemento policiaca tuvo que recibir atención médica por intoxicación durante los incidentes.

Las imágenes difundidas durante el día mostraron momentos de tensión entre manifestantes y elementos de seguridad, elevando aún más la preocupación por una posible escalada del conflicto.

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¿Dónde continúan los bloqueos de la CNTE en CDMX?

Además de la SEP, las movilizaciones se mantienen en distintos puntos estratégicos de la capital.

Entre los sitios con afectaciones destacan las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, oficinas del ISSSTE y diversos puntos del Centro Histórico. También continúan plantones y bloqueos que afectan la movilidad en zonas como Paseo de la Reforma y vialidades cercanas a dependencias federales.

Las autoridades capitalinas han recomendado a los ciudadanos mantenerse atentos a los reportes de tránsito debido a que las movilizaciones pueden modificarse a lo largo del día.

¿Cuándo podrían terminar las protestas de la CNTE?

La respuesta más honesta es que nadie lo sabe con certeza.

Las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno federal continúan, pero hasta ahora no han logrado un acuerdo definitivo. Los dirigentes magisteriales han insistido en reunirse directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y mantienen la advertencia de extender sus acciones durante los próximos días si no obtienen respuestas satisfactorias.

Por ahora, la CNTE mantiene el paro nacional indefinido y los bloqueos seguirán mientras no exista un acuerdo entre ambas partes. Esto significa que la Ciudad de México podría enfrentar nuevas movilizaciones, cierres viales y protestas en los días previos al arranque del Mundial 2026.

La expectativa está puesta en las mesas de diálogo. Sin embargo, tras la jornada violenta de este miércoles, el conflicto parece estar lejos de una solución inmediata.