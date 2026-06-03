Alejandro Moreno acusa que el gobierno de Sheinbaum proteger a gobernadores investigados por EU

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, recordó que él ya había advertido de la presunta vinculación de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas con el narcotráfico, como ahora lo confirma el periódico Los Ángeles Times al informar que Estados Unidos investiga a los mandatarios de Morena, Alfonso Durazo, y Américo Villarreal, quienes, además, habrían perdido sus visas al ser investigados.

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¿Qué dijo Alejandro Moreno sobre los señalamientos contra los gobernadores?

En un comunicado, el político campechano consideró que esta versión periodística representa un golpe directo a la credibilidad del país, pero lo peor es que el gobierno de Morena los protege, en lugar de exigirles cuentas.

Por ello, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum ponerse del lado del pueblo de México y que no siga protegiendo al Cártel de Macuspana, integrado por el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador a quien llama el Jefe de Jefes, además de sus hijos, los corruptos Andy, Bobby y José Ramón.

Desde hace mucho tiempo se los estamos diciendo. El @latimes publicó que el gobierno de Estados Unidos investiga a los narcogobernadores de MORENA, @AlfonsoDurazo en Sonora y @Dr_AVillarreal en Tamaulipas, por sus vínculos con los cárteles del crimen organizado, y que ambos… pic.twitter.com/DOA51gxOMt — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 3, 2026

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¿Qué acusaciones lanzó el dirigente nacional del PRI?

Esa es la red de cínicos, corruptos y narcopolíticos que se sienten intocables, porque tienen el manto de la impunidad, aseveró el dirigente del tricolor.

El senador, a quien sus amigos llaman “Alito”, aseguró que, si el PRI estuviera en el gobierno, los narco políticos ya estarían en la cárcel.

¿Qué advirtió Alito sobre futuras investigaciones?

Alejandro Moreno advirtió que es cuestión de tiempo para que todas esas ratas corruptas salten del barco de Morena y tengan que ir a declarar, colaborar con las autoridades estadounidenses y hasta entregarse para intentar salvarse.

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