¿Soberanía o encubrimiento? Kenia López Rabadán exige investigar a Alfonso Durazo y Américo Villarreal

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció porque sean investigados en México los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, luego que el diario estadounidense LA Times publicó que ambos mandatarios morenistas son investigados por el gobierno norteamericano por presuntos vínculos con el narcotráfico, y hasta les retiraron la visa para visitar a ese país vecino.

El dilema es claro: proteger a los narcopolíticos o defender a las familias mexicanas.



Si de verdad queremos hablar de soberanía, hay que investigar y castigar a quienes tienen vínculos con el crimen organizado. Encubrirlos solo perpetúa la violencia. pic.twitter.com/0asU02jar4 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 3, 2026

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¿Qué pidió Kenia López sobre los gobernadores señalados?

La legisladora panista mencionó que autoridades estadunidenses recientemente informaron que hay abundante información que comprueba relaciones de complicidad con el crimen organizado del ex titular de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, y de otros funcionarios o ex funcionarios mexicanos de diversos estados del país.

“Se ha dicho incluso que hay información basta, muchísima, y que además no solamente se trata de uno o dos, se trata de investigación a varias personas, eso es lo que ha dicho Estados Unidos. Ese simple señalamiento que es brutal, debe de obligarnos como Estado mexicano a investigar y a sancionar a los políticos ligados con el narcotráfico, más allá de su militancia partidista, más allá si forman parte o no del mismo partido que hoy gobierna”. —

Este fin de semana quedó claro el dilema que enfrenta México:

De un lado, proteger a políticos vinculados con el crimen organizado y, por el otro lado, enfrentar al crimen que destruye narcolaboratorios, que protege a las familias y que entiende que la seguridad se defiende con… pic.twitter.com/QZCVU0IfdV — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 1, 2026

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¿Por qué considera insuficiente la actuación de las autoridades mexicanas?

Kenia López Rabadán consideró inaceptable que sea desde el exterior que nos enteremos que políticos mexicanos tienen posibles nexos con los criminales, y aquí en nuestro país, no haya una investigación ni sanción en su contra, dijo que en lugar de hablar de soberanía se debe aplicar la justicia contra los que decidieron irse por lado incorrecta de la ley sean del partido que sean.

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¿Qué dijo sobre la soberanía y el funcionamiento de las fiscalías?

“Soberanía es que tengamos la posibilidad de las <b>fiscalías</b> que funcionan, que investiguen y que sancionen, lo otro, estar encubriendo, estar tapando una realidad, es dañina. Porque si en lugar de sancionarlos los proteges, pues lo que estás generando en un ambiente político es, haz lo que quieras, no te va a pasar nada. Me parece que es un círculo vicioso que hay que romper para que la gente vaya a votar, pague impuestos y sea evidentemente feliz”. —

La presidenta de la Cámara de Diputados habló así, en gira por Coahuila donde este domingo hay elecciones de legisladores locales.

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