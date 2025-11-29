Buscan al jefe de escoltas de Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán pide ayuda a instancias de seguridad de todo el país para su captura

Solicitan apoyo de las instancias de seguridad y procuración de justicia de todo el país, para la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, solicitó el apoyo de las instancias de seguridad y procuración de justicia de todo el país, para la búsqueda de José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Por qué es buscado el jefe de escoltas?

El coronel retirado del Ejército se encuentra en la misma causa penal que los otros siete escoltas de Manzo Rodríguez, quienes esta semana ya fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, por comisión por omisión, en calidad de garantes.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que espera que pronto se pueda cumplimentar la orden de aprehensión que existe contra el jefe de escoltas de Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre. Reiteró que cumplimentaron siete y hay uno al que no se le pudo cumplimentar, que es el coronel José Manuel Jiménez Miranda.

“Le estamos dando seguimiento y esperemos poder cumplimentar esa orden de aprehensión, próximamente. Él era el coordinador de escoltas. Ya se hizo la solicitud de colaboración a las diferentes áreas de seguridad municipales, estatales y federales”. — Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

¿Qué avances hay en la investigación?

Torres Piña apuntó que por el caso de homicidio del alcalde Carlos Manzo se han llevado a cabo 274 diligencias, las cuales sustentan la carpeta de investigación. Enfatizó que de este total de diligencias, 143 son dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de datos conservados, los cuales ha presentado la Fiscalía estatal como pruebas para obtener las órdenes de aprehensión.

