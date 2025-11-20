Detención de “El Licenciado” muestra avance en el caso Manzo, afirma su hermano

La detención de "El Licenciado" no cierra el caso de Manzo, se debe seguir investigando, afirma su hermano, Juan Manzo.

La reciente captura de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del exalcalde de Uruapan fue considerada por Juan Manzo como un avance relevante en la investigación. El subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano de Carlos Manzo destacó la importancia de la detención de “El Licenciado”, aunque advirtió que el caso aún no está concluido.

Un avance, pero falta esclarecer motivos del asesinato

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Juan Manzo señaló que las autoridades han trabajado de manera constante en el caso y resaltó que, a diferencia de las dos detenciones previas, esta captura se realizó con vida.Sin embargo, enfatizó que aún deben investigarse los motivos detrás del homicidio: “Se deben investigar los motivos por los que decidieron terminar con la vida de Carlos”.

Pide agotar todas las líneas de investigación

El subsecretario consideró que esta detención forma parte de una cadena delictiva que debe ser esclarecida a fondo. “Habrá que esperar, las instituciones están haciendo un trabajo importante”, dijo.

También confirmó que la presencia de autoridades de seguridad es permanente en la región y que, aunque “no se puede cantar victoria”, sí se percibe una disminución en los niveles de violencia.

Por ello, hizo un llamado a agotar todas las líneas de investigación, incluida la relación de su hermano con el exalcalde de Uruapan.

