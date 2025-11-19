Detienen a “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo

Fue detenido en el centro de Morelia Armando “N”, alias “El Licenciado”, uno de los actores intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Qué se informó sobre la detención de “El Licenciado” en la conferencia?

En conferencia de prensa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó sobre los avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Ryan Wedding, y por qué EE. UU. ofrece 15 MDD por su captura?

Dio a conocer que en trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y en estrecha coordinación con la Fiscalía de Michoacán se logró la detención de Jorge Armando “N”, uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio de Carlos Manzo, que opera en Michoacán ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Quiénes participaron en el ataque y qué avances se han identificado?

García Harfuch puntualizó que se obtuvo la identidad de dos sujetos, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, que acompañaron a Víctor Manuel “N”, quien le disparo a Carlos Manzo. Ambos están relacionados con un grupo criminal y fueron localizados sin vida sobre una carretera para impedir presuntamente las investigaciones; al día siguiente se logró la localización de sus equipos telefónicos lo que permitió la identificación de Ramiro “N”.

#Michoacán | El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en la aplicación de mensajería, en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal... — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 19, 2025

Ramiro “N” pertenecía a un grupo de aplicación de mensajería donde se coordinó la agresión a Carlos Manzo. Un sujeto de alias “El Licenciado” daba las indicaciones en las conversaciones para que diferentes personas se colocaran en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y anunciar sus rutas.

¿Cómo se coordinó el ataque?

“A las 6 pm Ramiro envió un video donde se enseñaba la jardinera donde fue asesinado y avisaba que se encontraba en el punto; a las 7:45 se anunció que Carlos estaba en el festival; a las 8 se avisaba que Carlos Manzo era atendido mientras se detuvo al agresor; antes de la agresión el licenciado les indicó que debían disparar aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado. Armando “N” dijo que debían ultimar a Carlos Manzo y debían ocultarse para evitar ser detenidos”. — Omar García Harfuch

García Harfuch aseguró que continúan trabajando en la investigación del caso y habrá más detenciones; además estarán informado sobre los avances hasta desmantelar al grupo delictivo generador de violencia.

#ConferenciaDePrensa | Finalmente, el titular de la #SSPC, @OHarfuch enfatizó que esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque.



El @GobiernoMX mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 19, 2025

#Michoacán | El secretario @OHarfuch informó que, derivado del análisis de las conversaciones y el trabajo de inteligencia, permitieron seguir la pista del implicado.



Finalmente, se obtuvo su identidad como Jorge Armando “N”, con la información recabada, fue ubicado en la… pic.twitter.com/Ykn0c1Oof5 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 19, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información